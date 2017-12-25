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Шансы на прорыв Путина в Украину резко упали: стала известна причина
Американские журналисты рассказали о эффекте предоставленного оружия на Кремль
Решение президента Дональда Трампа о предоставлении противотанковых ракет Javelin в Украину было принято на основе оценки его советников по национальной безопасности, по мнению которых поставки оборонного летального вооружения может увеличить потери России и обеспечить Мероприятию дополнительный рычаг в переговорах относительно будущего конфликта.
Такое мнение выловлено в статье The Wall Street Journal.
Такой шаг также указывает на возможное развитие американо-российских отношений. Хотя Трамп заявляет об улучшении отношений с Москвой, он прислушивается к советникам, которые считают Москву ревизионистской силой, которую нужно сдерживать, говорится в статье.
Бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Генерал Филипп Брідлав поддержал предоставление Украине вооружения.
“Это — правильное решение. Оно будет иметь эффект, однако, было бы эффективнее, если бы его приняли гораздо раньше”, — отметил он.
Хотя нет Бридлав, ни другие эксперты не утверждают, что “Javelin” будет иметь значительное влияние на расстановку сил в конфликте, однако они считают, что предоставление такого оружия будет сдерживать Россию от дополнительных шагов в Украине-за увеличения потерь для российских военных.
“Javelin” сдерживают их, потому что составляют риск больших жертв и потери танков, если они викорситають их для наступления, а Путин уязвим к жертвам», — сазначив экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу.
Путин стремится переизбрание на пост президента РФ и пытается играть на националистических настроениях внутри страны, а шансы для него сделать прорыв в течение следующих месяцев являются призрачными, считают эксперты. Голосование назначено на 18 марта, день, когда Россия будет отмечать незаконную аннексию Крыма, говорится в статье.
Напомним, решение администрации США об утверждении лицензии на коммерческие поставки в Украину летального оружия могло быть применено как рычаг давления на Москву по переговорам о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на The Wall Street Journal
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война
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