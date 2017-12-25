- Хищные животные атакуют мариупольскую Сартану16:20
- Биометрика для россиян: выяснились все подробности процедуры16:00
- Как же растаможить автомобиль в Украине с евробляхами15:41
- В Харькове подорвали машину бывшего начальника областной Нацполиции14:35
- Самый масштабный обмен пленными: Геращенко назвала главные трудности переговоров14:15
- Выборы в РФ: ОБСЕ и Европа отказались направить наблюдателей в Крым13:58
- Запрещенный в Украине артист купил квартиру в Одессе13:30
- Боевики снова устроили провокацию в районе КПВВ "Марьинка"13:15
- Сепаратисты «ДНР» из «Градов» уничтожают целые поселки Донбасса: опубликовано видео из Новолуганского о зверствах террористов — кадры12:20
- Могут свернуть "ДНР": политолог назвал главную интригу выборов в России12:00
В Украине запретили популярное лекарство от переедания
Перед новогодней ночью, когда случается больше всего случаев переедания, в Украине запретили популярное лекарство Панкреатин, облегчающий процесс усвоения еды в желудке. Об этом сообщает Госслужба по лекарственным средствам.
Реализация (торговля) и употребление Панкреатина в порошке временно приостановлена с 22 декабря. Под запрет попал илишь лекарственные средства серии 222.621, производства Германии.
При этом пресс-служба ведомства отметила, что субъектам хозяйствования, которые хранят, реализуют и применяют данные лекарственные препараты, следует срочно проверить наличие этих средств. При нахождении препаратов их следует изъять из продажи и поместить в карантин.
Отметим, что Панкреатин зачастую назначается при нарушении привычного рациона или чрезмерном употреблении "тяжелой" пищи. Препарат также употребляют при повышенном газообразовании, тяжести и диспепсических явлениях, вызванных нарушением диетического режима.
Источник: https://strana.ua
Теги: Донбасс, запрет, лекарства
- Самолетам запретили летать над местом взрыва боеприпасов в Калиновке до 1 октября
- Роман Доник: Я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни, под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот
- Российские сериалы отныне под запретом
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Разборки в "ЛНР": ДНРовцы выразили "обеспокоенность событиями в братской республике"
- Хищные животные атакуют мариупольскую Сартану16:20
- Самый масштабный обмен пленными: Геращенко назвала главные трудности переговоров14:15
- Боевики снова устроили провокацию в районе КПВВ "Марьинка"13:15
- Сепаратисты «ДНР» из «Градов» уничтожают целые поселки Донбасса: опубликовано видео из Новолуганского о зверствах террористов — кадры12:20
- Могут свернуть "ДНР": политолог назвал главную интригу выборов в России12:00
- Захарченко рассказал об обмене пленными11:20
- Боевики нанесли урон военным на Донбассе10:20
- Как получить наследство на неподконтрольной территории Донбасса08:45
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Хищные животные атакуют мариупольскую Сартану16:20
- Биометрика для россиян: выяснились все подробности процедуры16:00
- Как же растаможить автомобиль в Украине с евробляхами15:41
- Ученые впервые засняли одно из самых редких животных15:20
- Глава МИД России призвал США и КНДР к переговорам15:07
- Десять лет тюрьмы из-за вонючих носков: россияне не перестают удивлять (ВИДЕО)14:49
- В Харькове подорвали машину бывшего начальника областной Нацполиции14:35
- Самый масштабный обмен пленными: Геращенко назвала главные трудности переговоров14:15
- Выборы в РФ: ОБСЕ и Европа отказались направить наблюдателей в Крым13:58
- Запрещенный в Украине артист купил квартиру в Одессе13:30
- Ученые впервые засняли одно из самых редких животных15:20
- Как научиться испытывать бодрость по утрам: 7 правил10:48
- Нумерологический гороскоп на 2018 год09:17
- В Украине запретили популярное лекарство от переедания09:00
- Волос растет в ухе? Это предупреждающий знак08:15
- Как привлечь деньги и удачу в новогоднюю ночь08:00
- Древнейшие мумии могут исчезнуть: названа причина07:45
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- Военные пенсионеры получат прибавку 1,5 тысячи гривен – Гройсман
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?