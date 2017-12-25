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В Украине запретили популярное лекарство от переедания

25.12.2017 09:00
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Перед новогодней ночью, когда случается больше всего случаев переедания, в Украине запретили популярное лекарство Панкреатин, облегчающий процесс усвоения еды в желудке. Об этом сообщает Госслужба по лекарственным средствам.

Реализация (торговля) и употребление Панкреатина в порошке временно приостановлена с 22 декабря. Под запрет попал илишь лекарственные средства серии 222.621, производства Германии.

При этом пресс-служба ведомства отметила, что субъектам хозяйствования, которые хранят, реализуют и применяют данные лекарственные препараты, следует срочно проверить наличие этих средств. При нахождении препаратов их следует изъять из продажи и поместить в карантин.

Отметим, что Панкреатин зачастую назначается при нарушении привычного рациона или чрезмерном употреблении "тяжелой" пищи. Препарат также употребляют при повышенном газообразовании, тяжести и диспепсических явлениях, вызванных нарушением диетического режима.

 

Источник: https://strana.ua 



Теги: Донбасс, запрет, лекарства
 
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