Возможно самая дорогая в мире: украинцы «вырастили» уникальную елку

25.12.2017 17:58

Накануне новогодних праздников в Запорожье создали самую большую елку, которая даже попала в Книгу рекордов Украины

Оригинальный ролик «сборки» новогодней елки из автомобилей появилось на видеохостинге YouTube.

Следует отметить, что главными составляющими новогодней красавицы стали обычные авто.

Как рассказали организаторы, всего в создании «новогоднего чуда» приняли участи около 270 разных авто.

«Именно такое количество участников позволило внести создание запорожской авто-елки в Книгу рекордов Украины как самое массовое мероприятие», — констатируют организаторы.

Напомним, как ранее писала Politeka, новогодний городок и главную елку страны, расположенные на Софийской площади в Киеве, показали с высоты птичьего полета.

Источник: Politeka