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Возможно самая дорогая в мире: украинцы «вырастили» уникальную елку
25.12.2017 17:58
Накануне новогодних праздников в Запорожье создали самую большую елку, которая даже попала в Книгу рекордов Украины
Оригинальный ролик «сборки» новогодней елки из автомобилей появилось на видеохостинге YouTube.
Следует отметить, что главными составляющими новогодней красавицы стали обычные авто.
Как рассказали организаторы, всего в создании «новогоднего чуда» приняли участи около 270 разных авто.
«Именно такое количество участников позволило внести создание запорожской авто-елки в Книгу рекордов Украины как самое массовое мероприятие», — констатируют организаторы.
Напомним, как ранее писала Politeka, новогодний городок и главную елку страны, расположенные на Софийской площади в Киеве, показали с высоты птичьего полета.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Запорожье, новый год
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