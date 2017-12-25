Все будем отвечать: Винник озвучил свое мнение об украинских артистах, выступающих в России

25.12.2017 19:20

В Украине отсутствуют какие-либо запреты по поводу выступления граждан в стране, ведущей агрессивную политику, в связи с чем каждый артист может нести ответственность лишь за самого себя.

Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью журналистам «Апострофа» озвучил известный украинский певец Олег Винник. «Я могу отвечать лишь за себя. У нас нет законов о запрете выступлений. Нам приходится жить в непростой период, и именно сегодня каждый показывает свое лицо. Придет время, все будем отвечать», – заявил Винник.



Популярный артист также добавил, что у него есть много предложений касаемо концертов в Российской Федерации. В то же время, Винник подчеркнул, что на данный момент он от них отказывается.



Ранее в сети Интернет достаточно бурно прокомментировали анонс нового шоу скандальной украинской певицы Ани Лорак, с которым она буде выступать в России. Свое мнение пользователи высказали на странице певицы в Instagram. «Мы работаем для вас с любовью... Совсем скоро Шоу DIVA. 16.02 – Минск, 25.02 – СанктПетербург, 3.03 – Москва», – написала Ани Лорак.