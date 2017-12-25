Все кончено: стало известно о важном разговоре Януковича перед бегством из Украины

25.12.2017 17:04

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что именно его звонок мог стать причиной побега экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году.

Об этом он написал в своей книге мемуаров "Обещай мне, папа", которая вышла в свет в ноябре текущего года, сообщает Апостроф.

"Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел", - сказал Байден.

По его словам, в том разговоре он предупредил Януковича о том, что "русские друзья" уже не смогут ему помочь.

"Униженный, Янукович бежал с Украины на следующий день..." - написал автор.

Источник: https://from-ua.com