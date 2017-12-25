Выборы в РФ: ОБСЕ и Европа отказались направить наблюдателей в Крым

25.12.2017 13:58

Мониторинговая миссия Евросоюза и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказались направить наблюдателей в аннексированный украинский полуостров Крым на выборы президента РФ в 2018-м году

Об этом заявил пресс-секретарь организации БДИПЧ ОБСЕ Томас Ример.

«Мандат БДИПЧ по наблюдению за выборами основывается на консенсусе 57 государств-участников организации. В случае с Крымом нет единого мнения. Поэтому БДИПЧ не может осуществлять наблюдение в этом регионе», — отметил он.

Схожую позицию журналистам РФ подтвердили и в Европейском союзе. Так, по словам депутата Томаша Здэховски. окончательные списки наблюдателей на выборах в России еще не сформированы, но они «абсолютно точно» не будут направлены в Крым.

Напомним, известная журналистка Ксения Собчак заявила, что готова отказаться от участия в президентской кампании. Так, во время общения с россиянами в Екатеринбурге она сообщила, имеет общие цели с оппозиционными политиками Алексеем Навальным и Григорием Явлинским, и что для их достижения готова «идти до конца», вплоть до снятия кандидатуры.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Известия