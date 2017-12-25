За что украинцам придется платить больше

25.12.2017 16:39

Как говорится в материале Realist`a, газ в Украине может подорожать в следующем году примерно на 20%, а следом на те же 20% подорожают тепло и горячая вода. Но если пересмотр тарифов на отопление украинцы почувствуют на себе только в октябре 2018-го, то тарифы на горячую воду могут ударить по кошельку уже через полгода.



Если взять средние показатели по нормам, то сегодня семья из трех человек платит за тепло около 2438 грн. Однако после повышения эта сумма может повыситься до 2926 грн. Эта же семья по действующим тарифам на горячую воду, возможно, тратит 405,3 грн, а после подорожания в следующем году — 486 грн.



МВФ отказывается финансировать Украину

Ранее портал «Знай. ua» сообщал, что Министерство финансов надеется на получение от Международного валютного фонда (МВФ) в 2018 году более двух траншей.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк. «Я слышал, что Национальный банк ожидает получения 2 траншей, но я вижу, что мы можем получить более 2 траншей», — сообщил он.



Кроме того, он отметил, что в Международного валютного фонда к Украине есть также определенные требования: создание Антикоррупционного суда, запуск рынка земли и многое другое.

Источник: http://zi.dn.ua