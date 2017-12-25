Запахло предательством: в Литве заговорили о дружбе с Россией

25.12.2017 07:05

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что с Российской Федерацией можно сотрудничать, а не воевать

Такое заявление Грибаускайте сделала в интервью интернет-порталу 15 min.

Президент подчеркнула, что Литва не должна отказываться от собственных ценностей, однако в случае смены геополитической ситуации некоторые вопросы можно и пересмотреть: «Отношения с нашим соседом в ближайшие годы останутся сложными. Если в стране сохранится нынешнее руководство, то ситуация не изменится, однако я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться».

Грибаускайте также озвучила условия, которые необходимо выполнить для выстраивания отношений с Российской Федерацией. Среди них: возврат «оккупированных» территорий, отказ от использования силы в своих интересах, прекращение «подкупа» политиков в Европе, вмешательства в выборы других стран.

Как сообщалось ранее, литовский президент Даля Грибаускайте подписала закон, который предусматривает введение экономических ограничений относительно иностранных граждан, которые занимаются коррупцией и нарушают права человека.

Источник: https://politeka.net