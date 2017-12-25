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Запрещенный в Украине артист купил квартиру в Одессе
Российский актер Даниил Белых, известный благодаря своей роли в запрещенном в Украине телесериале «Сваты», признался, что недавно купил квартиру в Одессе
Об этом сообщает Clutch.
«Я езжу туда-сюда, там работаю, здесь работаю. Но живу, у меня квартира на Черноморце, в Одессе, в Совиньоне», — отметил он.
Помимо этого, Белых прокомментировал запрет «Сватов» в Украине.
«Я как-то пытаюсь понять трагедию между Луценко и НАБУ, и понимаю, что это такая постановка, что-то мы уже видели подобное. Поэтому таких постановок было и будет. Вопрос в том, что: «Увидят?». Увидят. «Получат удовольствие?». Получат удовольствие», — подчеркнул актер.
По словам запрещенного в Украине актера, именно Одесса вдохновляет его на творчество.
Напомним, сериал «Сваты», который запретили показывать в Украине, неожиданно вернется на телеэкраны. Как стало известно, в новогоднюю ночь украинцы увидят «Сватов» с участием Федора Добронравова на одном из украинских телеканалов. Сообщается, что небольшой фрагмент популярного сериала «95 квартал» включил в свой праздничный концерт.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Одесса, Сваты, сериал
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