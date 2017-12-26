Что в итоге дал украинцам безвизовый режим с ЕС

26.12.2017 22:19

Только за первые три месяца действия безвизового режима поездки в ЕС совершили 5,8 миллионов граждан Украины. Евросоюз давно стал "трудовой Меккой" для многих украинцев, но введение безвиза дало им больше шансов найти легальную работу или устроиться на учебу, пишет 112.

С 11 июня 2017 года граждане Украины получили право на безвизовый въезд в Шенгенскую зону. После трех лет борьбы было выполнено предвыборное обещание президента Петра Порошенко.

Безвиз идет в общем русле с другими реформами в Евросоюзе. Польские власти, стремясь преодолеть нехватку рабочих рук в стране, стимулируют легализацию трудовых мигрантов, в первую очередь украинцев, для которых с нового года будет еще раз либерализован режим трудоустройства. Постепенно расширяются возможности для трудоустройства украинских граждан и в других странах ЕС. Да, для трудоустройства или получения образования в Евросоюзе по-прежнему приходится получать соответствующие визы. Но безвиз дает возможность сориентироваться на месте, что позволяет более успешно устроиться.

За первые три месяца действия безвиза — с 11 июня по 11 сентября — поездки в ЕС совершили 5 миллионов 799 тысяч 360 украинцев (или 14,5% 40-миллионного населения страны). Общее число граждан, совершивших поездки по биометрическим паспортам, дающим право пользоваться безвизом, составило 1 413 178 человек. Из них безвизом воспользовались только 235 тысяч 795 (0,6% населения). Таким образом, даже у большинства обладателей биометрических паспортов тоже были визы.

Данные цифры демонстрируют, что "железного занавеса" между Украиной и Евросоюзом не существовало и до безвизового режима. Но благодаря безвизовому режиму украинцы получают возможность планировать визиты в ЕС уже как рядовую поездку.

Слухи о том, что на въезде в Европейский Союз от украинцев будут требовать строгого соблюдения всех правил, вроде наличия от 50 до 100 евро на каждый день пребывания, за истекшие пять месяцев не подтвердились. Отношение к въезжающим лояльное, число отказов минимально, и обычно они связаны либо с прошлыми нарушениями, приведшими к запрету на въезд в ЕС, либо с невнятными ответами на вопрос о цели визита. Тем, кто слабо знает иностранные языки, рекомендуют распечатать на английском языке — или на языке страны, через которую они намерены въезжать в зону безвизового режима — ответы на стандартные вопросы: куда, с какой целью, к кому, и т.д. Такую распечатку можно подать следом за паспортом, если в ней возникнет необходимость.

В рамках безвизового соглашения украинцам предоставлено право на 90-дневное пребывание в 34 государствах в течение каждых шести месяцев. Узнать количество уже израсходованных и еще оставшихся дней безвиза в текущем полугодии можно при помощи онлайн-калькулятора и инструкции к нему.

Многие украинцы едут в Евросоюз с целью трудоустройства или учебы. Это возможно, причем, легально, хотя сам по себе безвизовый режим не дает права на оплачиваемую работу. Но безвизовый режим допускает волонтерство с предоставлением жилья и питания, а также обучение будущей профессии, как, впрочем, и вообще любое обучение, укладывающееся в 90-дневный срок.

А вот легальная работа на европейском предприятии, пусть и в пределах разрешенных 90 дней, потребует дополнительных документов. Лояльнее всего относятся к трудоустройству украинцев в Польше. Тем не менее, и там необходимо оформить разрешение на работу, что, во-первых, гарантирует от высылки с последующим запретом на въезд, а, во-вторых, дает некоторую правовую защиту. Работа, связанная с командировкой в страну ЕС от иностранного предприятия, в том числе и из другой страны Евросоюза, где уже оформлена рабочая виза, также требует специальной визы, т.н. "визы ван дер Эльста" (van der Elst visa), которую нужно предварительно, за две-три недели, получить в консульстве страны, куда предстоит поездка. Впрочем, обычно такие визы выдают без особых проблем.

Несмотря на эти ограничения, за 90 дней пребывания в ЕС можно успеть очень многое. Например, изучить спрос на свою специальность, найти подходящее место и договориться с работодателем, пройти краткосрочные курсы, сдать экзамены. В сети доступны информационные брошюры, посвященные обучению и легальному трудоустройству в странах ЕС. Много полезной информации о возможностях и запретах можно почерпнуть на сайте "Открой Европу".

Виталий Махинько, лидер независимого профсоюза "Трудовая солидарность", занимающийся защитой прав украинских рабочих в Польше, отметил в интервью EurasiaNet.org, что в результате введения безвизового режима "стали исчезать посредники по трудоустройству, а также дельцы, нелегально торговавшие документами для получения рабочей визы. Украинцы могут ехать в Польшу и находить работу сами. Опасения, что безвиз увеличит число нелегалов, не оправдались". Махинько говорит, что востребованы все специальности, особенно в Польше, "нет такого, как раньше, когда нужны были только строители и сезонные рабочие". Но он также отмечает, что не все гладко: "Мы ежедневно получаем от трех до восьми обращений, по которым надо что-то предпринимать. Украинские институты, которые должны защищать интересы граждан, не выполняют своих функций. Так, во время забастовки строителей в Варшаве, консул вместо того чтобы оказать нам поддержку, требовала, чтобы бастующие разошлись, угрожая вызвать полицию и погранслужбу Польши, чтобы их арестовать и депортировать. Польские правоохранители тоже не рвутся решать проблемы украинских рабочих. Незнание языков — тоже острый вопрос для украинцев. Часто случается, что специалисты с высокой квалификацией не могут реализоваться из-за незнания языка".

Таким образом, введение безвизового режима с Евросоюзом ничего радикально не поменяло. Это напоминает фразу Ильи Ильфа: "В фантастических романах главным было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет". Безвизовый режим, как и радио, лишь открывает новые возможности, которыми нужно учиться правильно пользоваться.

Александр Атенхельм