Январские пенсии в декабре выплатят не всем пенсионерам

26.12.2017 12:34

Сегодня, 26 декабря, на почтовых отделениях и почтальоны на дому начали выдавать январские пенсии тем, кто их по графику получает 4 января. Закончат выплату пенсий за 4 января 27 декабря, в этот же день выплатят и за 5 января, сообщает zi.dn.ua.

В четверг, 28 декабря, принесут пенсии тем, кто получает их обычно 6 и 7 января, а 29 декабря пройдут выплаты за 8 января. Банки тоже во вторник начали зачисления гражданам, кто обычно получает пенсии с 4 по 13 января. Им их выплатят до конца текущего месяца.

Как отметила заместитель начальника Константиновского управления Пенсионного фонда Елена Гавриш, остальные пенсионеры получат свои пенсии в январе. Те, кому положено их получить 9 января, получат 9 января и так далее, согласно графику и датам выплат.