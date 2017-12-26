Правительство хочет забрать пенсии у переселенцев

26.12.2017 08:22

Пару дней назад министр труда и социальной политики Андрей Рева неожиданно заявил, что нужно… уточнить статус внутренне перемещенных лиц. За этой, вроде бы, довольно невинной формулировкой скрывались достаточно серьезные вещи, сообщает dnews.dn.ua.

Стратегия общения с переселенцами

«Нам необходимо сейчас внести серьезные изменения в законодательство и четко определить и статус тех территорий, которые сегодня неподконтрольны украинской власти, и статус внутренне перемещенного лица. Если человек реально проживает на неподконтрольной территории и просто раз в два месяца перемещается туда-сюда, его нельзя считать внутренне перемещенным лицом. Хотя он закон не нарушает ни в чем, и имеет право на такой статус (!?)…», – сказал министр на Всеукраинском съезде лидеров общественных организаций «Донбасс: дорожная карта 2018. Совместный вектор».

Причем, он сразу же очертил масштабы поднятой им проблемы, сообщив, что, хотя в настоящий момент в Украине в качестве переселенцев зарегистрировано более 1,5 млн человек, помощь для переселенцев получают только 202 тыс. человек. Таким образом, по сути, Андрей Рева предложил лишить статуса ВПЛ примерно 1,3 млн бывших и нынешних жителей Донбасса. Со всеми, вытекающими отсюда последствиями. Впрочем, почти половина из них, возможно, такого статуса уже и не имеет.

«Несмотря на многочисленные консультации на разных уровнях, правительство Украины все еще не решило вопрос выплаты пенсий всем гражданам, имеющим на это право. По меньшей мере, 160 тысяч пенсионеров, проживающих на территории, контролируемой вооруженными группами, не получали пенсий в период с декабря 2014 года по декабрь 2016 года, поскольку они не были зарегистрированы как ВПЛ, как того требуют постановления правительства, принятые в ноябре 2014 года… Те, кто зарегистрировался как ВПЛ, были подвергнуты сложной процедуре верификации, в результате которой в 2016 году были прекращены пенсионные выплаты 43% ВПЛ (более 400 тыс. человек), имеющим право на пенсию… В своем отчете за 2016 года Пенсионный фонд Украины представил этот результат как «экономию средств», –говорится в XVIII Докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Но дело в том, что 400 тыс. ВПЛ, лишенных пенсионных выплат в 2016 году, – это очень и очень оптимистический взгляд на вещи. «Когда в начале 2017 года Пенсионный фонд опубликовал данные по 2016 году, то они отчитались, что сумели сэкономить средства из госбюджета в Пенсионном фонде, поскольку не выплачивали пенсии 400 тыс. ВПЛ. Однако затем Пенсионный фонд отчитался об уменьшении выплат еще почти на 200 тыс. человек. Таким образом, практически 600 тыс. переселенцев, имеющих приобретенное право на пенсию, не получают ее в связи с информацией, предоставленной СБУ или пограничной службой», – сообщила несколько месяцев назад советник по правовым вопросам Агентства ООН по делам беженцев Лидия Кузьменко.

Деньги не пахнут

По сути, позиция правительства Украины сводится к тому, что пенсии получают только те ВПЛ, которые могут надежно доказать, что реально проживают на контролируемой украинскими властями территории. Остальных государство продолжает пытаться отловить (а иногда и просто подставить) и лишить выплат. Результат такой политики налицо. По информации самого Пенсионного фонда, на 1 января 2017 года фонд «сэкономил» госбюджету на пенсионерах 13,5 млрд грн. Показатель достойный во всех отношениях. Более того, Пенсионный фонд уже несколько лет вообще не закладывает средства на выплату пенсий жителям неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей.

Судя по словам министра труда и социальной политики, фонд готов «экономить» еще больше. Последствия реализации предложенного Андреем Ревой легко себе представить, если вспомнить, что без статуса ВПЛ переселенцы с неконтролируемой и «серой» территорий страны сейчас не имеют никаких законных прав ни на какие социальные и пенсионные выплаты. Ведь, как известно, даже те немногочисленные переселенцы, которые умудрились приобрести жилье на контролируемой Украиной территории и ассимилировались там, после отказа от статуса ВПЛ столкнулись с остановкой пенсионных выплат.

На голодную смерть?

Примечательно, что это заявление правительственного чиновника совпало по времени с усилением давления отечественных правозащитников и международных организаций на украинские власти по поводу необходимости возобновления социальных и пенсионных выплат жителям неконтролируемых Украиной территорий.

«Правительство должно оптимизировать процесс выдачи пенсий и восстановить выплаты, на которые украинцы имеют право. Это включает и временно перемещенных лиц, которые действительно перемещены, и людей, которые живут на неподконтрольной территории правительству. Регистрация ВПЛ, которая требуется от украинцев для того, чтобы получить пенсии, является дискриминацией и противоречит западным ценностям», – недавно заявила посол США в Украине Мари Йованович.

«Пенсия – это страховая выплата, и ее должны получать все граждане независимо от того, проживают они на подконтрольной или на оккупированной территории Украины. Такой точки зрения придерживаются представители Международной организации труда, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Мониторинговой миссии ООН по правам человека», – считает председатель Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Верховной Рады Людмила Денисова.

«О восстановлении пенсий жителям неподконтрольного Донбасса я говорю, пишу, обращаюсь в суды и так далее уже на протяжении последних двух лет. На неподконтрольной территории (тем не менее, это территория Украины) живут граждане Украины, которые в соответствии с украинским законодательством имеют право на получение социальных выплат. И ни в одном законе, гарантирующем право пенсионных выплат, вы не найдете такого основания для прекращения выплат, как АТО. То, что сегодня мы прекратили эти выплаты, это не гуманно – мы обрекаем людей на голодную смерть; это неправильно с точки зрения законодательства и Конституции Украины и, ко всему прочему, это еще и дискриминация этих людей. Но украинское правительство меня не слышит», – заявила несколько дней назад Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

Правительство все видит иначе

Похоже, что именно позиция ООН в вопросе взаимоотношений Украины и ее граждан-жителей неконтролируемых территорий украинское правительство особенно раздражает.

«Приезжает ко мне спецдокладчик ООН по вопросу о правах ВПЛ Чалока Беяни и заявляет: "Как вам не стыдно? Асад платит пенсии на неконтролируемых территориях, а вы – нет". А я ему отвечаю: "Вот когда вы мне расскажете, как Асад платит пенсии на территории, контролируемой ИГИЛ, тогда мы с вами и поговорим". Он обиделся – грубейшие нарушения, мол…», – рассказал еще в апреле нынешнего года Андрей Рева.

С тех пор позиция министерства не изменилась. «Я неоднократно встречался с экспертами, волонтерами, специалистами Совета Европы, других международных организаций. Они сами прекрасно осознают то, что практически путей выплаты пенсий "туда"» у нас нет. Ни Молдова в Приднестровье не платит, ни другие страны, и Грузия тоже "туда" не платит. Они платят на территории подконтрольных им. У нас на сегодняшний день созданы все условия, для того, чтобы человек мог приехать, зарегистрироваться как ВПЛ и получать пенсию», – заявил полтора месяца назад заместитель министра труда и социальной политики Николай Шамбир.

«На сегодня существует механизм выплаты пенсий путем регистрации внутренне перемещенного лица. Для этого, человеку нужно уехать с неконтролируемой Украиной территории и зарегистрироваться. Тогда он сможет получать пенсию. Стандартный механизм выплаты пенсий украинцам, проживающим на Донбассе, будет восстановлен после того, как Украина возобновит контроль над этими территориями. До этого выплаты будут осуществляться только через регистрацию ВПЛ», – подтвердил его слова заместитель председателя правления Пенсионного фонда Владислав Машкин.

«Мы не можем сейчас выплачивать пенсию на неконтролируемой территории по многим причинам. Но эти деньги принадлежат людям, которые ее заработали. Это гарантировано государством, если человек все же выедет на контролируемую Украиной территорию, он получит всю пенсию за все годы, которые ее не получал – в полном объеме, до последней копейки», – поддержал их заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Но, лишенные пенсионных выплат, как минимум, 600 тыс. ВПЛ показывают, что эти слова – просто слова.

Правительство против законов?

Интересно, что реальные действия правительства (в отличие от его слов) вызывают большие сомнения в смысле их законности.

«Если внимательно читать законодательство, то мы не увидим там прямого запрета выплачивать пенсии лицам, которые проживают на временно неподконтрольных территориях. Эта связь появляется на уровне выполнения законодательства в виде его трактовок. Пенсионный фонд, Министерство труда и социальной политики, СБУ, все органы центральной исполнительной власти трактуют эту связь именно как полный запрет проводить выплаты. Кроме того, пенсия не является социальной выплатой. Пенсия – приобретенное право каждого гражданина. Но законодательно пенсии привязали к статусу ВПЛ. Поэтому многие формально зарегистрировались как ВПЛ, но продолжают проживать на прежнем месте», – считает советник по правовым вопросам Агентства ООН по делам беженцев Лидия Кузьменко.

По сути, такое мнение подтверждает недавнее заявление координатора по защите и адвокации Норвежского совета по делам беженцев Натальи Новаковой, которая, почти обвинила правительство Украины в проведении политики максимального препятствия выплатам пенсий переселенцам.

«С законами у нас на данный момент все в порядке. Невыплата пенсий происходит не из-за законов Украины, а из-за постановлений Кабинета министров. Упростить процедуры выплат пенсий жителям неподконтрольных территорий может только правительство», - заявила она, добавив, что, судя по опыту, это очень трудная задача.

В свете этого разгоревшаяся в кругах украинских правозащитников дискуссия на тему, какой именно опыт пенсионного общения с жителями неподконтрольных территорий предпочтительнее – грузинский, азербайджанский или молдавский, бессмысленна.

В Украине действует украинский опыт. Если гражданин находится на неподконтрольной территории Донбасса, он не может получать пенсию. Если приедет на подконтрольную территорию – тоже не может. Получать пенсию он будет только в том случае, если примет официальный статус ВПЛ. Но получать ее он будет до тех пор, пока правительство не решит, что пришла пора сэкономить и на его пенсии. И, судя по словам Андрея Ревы, это время уже очень близко…