Уже с нового года: украинцам нужно выбирать или пенсия или зарплата

26.12.2017 14:35

Согласно пенсионной реформе, украинские пенсионеры больше не смогут одновременно работать и получать пенсию. Об этом заявил в одном из интервью министр социальной политики Андрей Рева, передает novyny24.com.ua.

После завершения пенсионной реформы, которую внедряют в украинских реалиях, людям пенсионного возраста придется выбирать – пенсия или зарплата. Дело в том, что согласно реформе, украинские пенсионеры больше не смогут одновременно работать и получать пенсию

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, людей пенсионного возраста, которые продолжают работать, поставят перед выбором. Они должны будут решить: работать и получать зарплату или уходить на заслуженный отдых и получать пенсию. Сочетать одно и другое, как это было раньше, станет невозможным. Такое правило, по словам министра, работает во многих странах по всему миру.

«После пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило – или человек работает, получает зарплату и выходит на пенсию позже, но пенсия у него будет больше. Или он сразу выходит на заслуженный отдых и получает пенсию, но при этом уже не работает», — отметил Рева.

По его словам, работодателей поставят в такое положение, чтобы они не брали на работу пенсионеров неофициально. Если такое произойдет, они могут поплатиться за это штрафом в размере 320 тысяч гривен