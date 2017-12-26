Власть, за что ты ненавидишь свой народ? Импичмент! Началась забастовка и перепалки, уговоры полиции не действуют

26.12.2017 16:50

Сегодня, 26 декабря, работники «Николаевского судостроительного завода» блокировали Варваровский мост через реку Южный Буг – людям задолжали 61 миллион гривен заработной платы Как сообщают местные СМИ, это уже третья по счету забастовка, передает novyny24.com.ua.

Первый и второй разы люди перекрывали мост еще в ноябре – 15 и 29 числа. После этого премьер-министр Владимир Гройсман лично поручил «Укроборонпром» выплатить людям зарплату – но воз и ныне там.

Сегодня накануне Нового года люди снова перекрыли мост. В результате на мосту образовался огромный затор, транспорт объезжал через жилые дворы, водители ругались с пикетчиками, но те разрешили пропустить только «скорую».

К митингующим приехали: заместитель городского головы Юрий Степанец, начальник патрульной полиции Максим Ахрамеев, первый заместитель главы Николаевской ОГА Вячеслав Боня. Однако договориться не получилось. Полиция после полудня стала силой оттеснять людей с моста. К 13 часам мост удалось разблокировать.

Отметим, в руках работники завода держали плакаты: «Власть, за что ты ненавидишь свой народ?», «Мы еще никогда не жили так бедно», «Кто положит конец геноциду рабочего класса», «Нас обмануло правительство», «Импичмент президенту», «Порошенко и Гройсман обещают переобещать обещанные обещания».