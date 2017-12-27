Мир спорта: Топ-десятка Украины 2017 года

27.12.2017 15:40

Главные «наши» герои спортивных арен по версии «Донбасса»

«ШАХТЁР», футбол

Донецкая команда не знала конкурентов на внутренней арене и отлично показала себя на международной. 6 мая, обыграв 3:2 «Зарю», «оранжево-чёрные» за четыре тура до конца национального первенства обеспечили себе чемпионский титул - юбилейный десятый по счёту. Одиннадцать дней спустя подопечные Паулу Фонсеки победой 1:0 над «Динамо» в финале Кубка оформили «золотой дубль». А на старте нового сезона, 15 июля в Одессе, «положили» два безответных мяча тому же «Динамо» в поединке за Суперкубок, и трофейный «дубль» превратился в хет-трик. А осенью «горняки» блестяще выступили в очень сложной группе Лиги чемпионов: победы над «Наполи» - 2:1, «Фейеноордом» - 2:1, 3:1 и «Манчестер Сити» - 2:1 вывели нашу команду в плей-офф турнира.

Василий ЛОМАЧЕНКО, бокс

Против нашего Лома по-прежнему ни у кого нет приёма. За год Василий трижды защищал свой титул чемпиона мира WBO во втором полулёгком весе (58,967 кг) и во всех трёх боях вынудил соперников подписать досрочную капитуляцию. 8 апреля в Оксон Хилл (штат Мэриленд, США) он за девять раундов справился с американцем Джейсоном Сосой, 5 августа в Лос-Анджелесе за семь - с колумбийцем Мигелем Марриагой, а 9 декабря на ринге нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» потратил только половину из положенных 12 раундов, чтобы разделаться с кубинцем Гильермо Ригондо. По рейтингу непререкаемо авторитетного журнала «Ринг», Ломаченко вошёл в тройку лучших на сегодня боксёров всех категорий.

Юлия ЛЕВЧЕНКО, лёгкая атлетика

19-летнюю «высотницу» смело можно назвать «Открытием года»: чемпионка юношеской Олимпиады-2014 стремительно ворвалась во «взрослую» элиту. Свой «разбег» Юлия начала в марте, когда с личным рекордом для залов 1,94 взяла «бронзу» чемпионата Европы. 8 июня в Риме она впервые поднялась на подиум этапа Бриллиантовой лиги. В июле выиграла молодёжный чемпионат континента в Быдгоще, а затем стала «серебряной» на этапе Бриллиантовой лиги в Монако, причём каждый раз на сантиметр поднимала планку своего личного достижения для стадионов - 1,96 и 1,97. И в августе положила на этот торт вишенку: в Лондоне с «гроссмейстерским» результатом 2,01 завоевала «серебро» чемпионата мира, принеся украинской команде единственную на этих соревнованиях медаль.

Элина СВИТОЛИНА, теннис

Бесспорный победитель в номинации «Прорыв года», причём многие достижения 23-летней украинки отмечены грифом «впервые». Элина стала первой теннисисткой в мире, кому удалось за сезон выиграть три турнира элитной категории Premier 5 (Дубаи, Рим, Торонто). В марте она первой из украинок вошла в топ-10 рейтинга WTA, а в сентябре поднялась на третью строчку, установив абсолютный «украинский» рекорд (в своё время Андрей Медведев был четвёртым). До Свитолиной никто из «наших» не завоёвывал право на участие в Финале мирового тура WTA. Год украинка завершила на шестой позиции рейтинга, с которой, надеемся, будет штурмовать новые вершины.

Михаил РОМАНЧУК, плавание

В июле в Будапеште Романчук, уступив на дистанции 1500 метров всего полторы секунды Григорио Палтриньери, завоевал «серебро» чемпионата мира - первую с 2007 года «украинскую» медаль на этих соревнованиях. А в декабре на первенстве Европы (короткая вода) в Копенгагене в качестве реванша «привёз» итальянцу на финише восемь секунд и стал чемпионом с новым рекордом Украины - 14.37,14. «В промежутке» были «золото» и два «серебра» Универсиады в Тайбее, три победы на этапах Кубка мира, причём в Японии на дистанции 400 м - также с национальным рекордом 3.39,67. А ведь Михаилу всего 21 год.

Александр ХИЖНЯК, бокс

Наш «Полтавский танк», выступающий в категории 75 кг, «озолотился» на двух главных соревнованиях. В июле - на «домашнем» чемпионате Европы в Харькове, а в сентябре - на чемпионате мира в Гамбурге. Причём в обоих случаях Александр выиграл финальный поединок единогласным решением судей и в «дополнение» к титулу был признан лучшим бойцом турнира «вне категорий». Кроме того, в активе 22-летнего боксёра победы на молодёжном и взрослом первенствах страны и чемпионате Европы U-22. В конце декабря «под ёлочку» Хижняк получил от Минспорта Украины награду «Спортсмен года».

Лариса СОЛОВЬЁВА, пауэрлифтинг

На проходивших в июле в польском Вроцлаве Всемирных играх наша легенда «силового троеборья» завоевала «золото» в категории 63 кг. Поскольку до этого в активе Соловьёвой уже были победы на главных соревнованиях четырёхлетия в неолимпийских видах спорта в 2005, 2009 и 2013 годах, она стала обладательницей уникального достижения - первой в мире выиграла четырежды «разные» Всемирные игры. «Дополнением» был выигрыш в ноябре мирового первенства в Пльзени, сделавший Ларису семикратной чемпионкой планеты. 14 декабря спортсменка отметила 39-й День рождения, а 18-го получила подарок от Минспорта Украины - звание лучшей в номинации «Мировое признание».

МАРЛОС, футбол

Вклад техничного и скоростного хавбека в успехи «Шахтёра» трудно переоценить - чего стоят только решающий гол в финале Кубка Украины, а также по два забитых мяча и результативных передачи в поединках Лиги чемпионов. Но теперь бразилец своим незаурядным мастерством приносит пользу не только клубу. В сентябре Марлос получил украинское гражданство и уже 6 октября дебютировал в нашей национальной сборной в поединке отбора к ЧМ-2018 против Косово. Затем сыграл с Хорватией и Словакией, в матче с которой отметился ассистом. В общем - без проблем влился в «сине-жёлтый» коллектив. По итогам года «новый украинец» признан ФФУ лучшим футболистом страны.

Александр ПЕЛЕШЕНКО, тяжёлая атлетика

Отлично выступил в апреле на чемпионате Европы в Сплите, защитив свой титул с четырьмя рекордами в категории до 85 кг: 175 кг в рывке - континентальный «молодёжный», 211 кг в толчке - национальный и 386 в сумме - опять же европейский U-23 и украинский. А в сентябре на чемпионате страны во Львове обновил все три своих же «внутренних» достижения: 182 кг - рывок, 212 кг - толчок, 394 кг - сумма, которая всего на два килограмма меньше мирового рекорда иранца Ростами. Жаль, что из-за прошлых «допинговых историй» всю украинскую команду не допустили на чемпионат мира, где Пелешенко наверняка бы пополнил свою уже довольно внушительную для 23 лет «медальную» коллекцию.

Ольга ХАРЛАН, фехтование

Прима украинского фехтования в октябре прошлого года перенесла операцию на плече, после чего потратила более шести месяцев на реабилитацию. Вернулась на дорожку только в мае и сразу выиграла этап Кубка мира в Тунисе. А последующую осечку на первенстве Европы с лихвой компенсировала триумфом на чемпионате мира в Лейпциге. И прекрасно завершила сезон победами на этапах Кубка мира в Сент-Никласе и Канкуне. Признание Харлан лучшей спортсменкой Украины 2017 года - это награда, в том числе, и за блестящий «камбэк».

Юрий ОКУНЬ.