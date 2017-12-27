Обнародован проект закона Порошенко об Антикоррупционном суде

27.12.2017 07:21

Документ направлен на рассмотрение в парламентские комитеты

Текст президентского законопроекта (№7440) о Высшем антикоррупционном суде обнародован на сайте Верховной Рады.

Кроме того, на сайте парламента обнародован текст сопутствующего законопроекта о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (№7441).

Согласно тексту законодательной инициативы (№7440), Высший антикоррупционный суд – это постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины, задание которого – осуществление правосудия в соответствии с определенными законом принципами и процедурами судопроизводства с целью защиты лица, общества и государства от коррупционных и связанных с ними преступлений и судебного контроля за досудебным расследованием этих преступлений.

Высший антикоррупционный суд должен осуществлять правосудие в качестве суда первой и апелляционной инстанций в уголовных производствах о преступлениях, отнесенных к его юрисдикции (подсудности) процессуальным законом, а также путем осуществления в случаях и порядке, определенных процессуальным законом, судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в таких уголовных производствах. Территориальная юрисдикция (подсудность) такого суда распространяется на всю территорию Украины.

В состав суда входят судьи в количестве, которое определяется согласно закону "О судоустройстве и статусе судей" в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете Украины на содержание этого суда, и с отдельным установлением, в пределах количества судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты этого суда.

У председателя Высшего антикоррупционного суда есть один заместитель, осуществляющий административные полномочия, определенные председателем суда.

Председатель суда избирается в порядке и осуществляет полномочия, предусмотренные законом "О судоустройстве и статусе судей".

На должность судьи может быть назначен кандидат не младше 35 лет со значительным опытом осуществления в международных межправительственных организациях или международных судебных учреждениях за рубежом профессиональной деятельности в сфере права по вопросам противодействия и борьбы с коррупцией, со знаниями и практическими навыками применения современных международных антикоррупционных стандартов и лучших мировых практик в сфере противодействия и борьбы с коррупцией, практики Европейского суда по правам человека. Такой кандидат должен соответствовать одному из условий: имеет стаж работы на должности судьи не менее 5 лет; имеет научную степень в сфере права и стаж научной работы в сфере права не менее 7 лет; имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства в суде и/или защиты от уголовного обвинения – минимум 7 лет.

Для занятия должности судьи Высшего антикоррупционного суда проводится конкурс. Для этого кандидат должен подать в Высшую квалификационную комиссию судей Украины ряд документов.

Не могут быть назначены судьями Высшего антикоррупционного суда лица, которые перед этим на протяжении 10 лет работали (проходили службу) в органах прокуратуры, внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Государственном бюро расследований, других правоохранительных органах (органах правопорядка), налоговой милиции, Службе безопасности Украины, таможенных органах, Национальном антикоррупционном бюро Украины, Национальном агентстве по предупреждению коррупции, Национальном агентстве Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Антимонопольном комитете Украины, Счетной палате, центральном органе исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику; центральном органе исполнительной власти, реализующем государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Также не могут претендовать на должность судьи лица, занимавшие политические должности и имевшие представительский мандат; те, которые на протяжении последних 5 лет входили в состав руководящих органов политической партии или находились в трудовых или иных договорных отношениях с политической партией.

В законопроекте приводится еще ряд ограничений для потенциальных кандидатов.

Данная законодательная инициатива также предусматривает создание на 6 лет Высшей квалифкомиссией судей Общественного совета международных экспертов. Среди функций этого совета – сбор, проверка и анализ информации о кандидатах на должность судей Высшего антикоррупционного суда; предоставление Высшей квалифкомиссии судей сведений о кандидатах.

Помимо этого, предусмотрен мониторинг добропорядочности судей.

Согласно законопроекту, судье Высшего антикоррупционного суда, а в случае необходимости по его заявлению также членам его семьи, предоставляется круглосуточная охрана (обеспечивает Служба судебной охраны). Жилье судьи оснащается охранной сигнализацией и кнопками тревожной сигнализации.

Судебные палаты Высшего антикоррупционного суда для осуществления правосудия в первой инстанции размещаются в пределах одного населенного пункта. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда также размещается в пределах одного населенного пункта.

Апелляционная палата и судебные палаты Высшего антикоррупционного суда для осуществления правосудия в первой инстанции не могут размещаться в одном здании. Кроме того, Высший антикоррупционный суд, его палаты и аппарат не могут размещаться в одном здании вместе с другими судами, государственными органами, их территориальными, структурными подразделениями, представительствами, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Источник: https://www.segodnya.ua



