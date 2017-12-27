Главная / Новости / Украина / Содержавшихся в «ЛНР» пленных готовят к обмену, вывезя из Луганского СИЗО
Последние новости раздела
- Рост ВВП должен чувствоваться в карманах украинцев – Колесников09:04
- Разгорается скандал из-за бесплатных машин скорой помощи, которые "застряли" на украинской таможне08:35
- Стало известно, чем Кремль будет шантажировать Украину по Донбассу07:51
- НАТО проигрывает России: генерал пояснил опасность22:09
- Каждый должен знать: чем грозит неуплата «рекомендованных платежей»21:48
- Внешние долги накрывают: Украина входит в зону дефолта21:04
- Известный банк добровольно ушел с украинского рынка19:39
- Расстрел Небесной Сотни: стало известно, кто приказал снайперам отрыть огонь по митингующим18:58
- У Путина официально озвучили планы на Украину в 2018 году17:34
- У нас беда: Рева о повышении пособий переселенцам16:22
Содержавшихся в «ЛНР» пленных готовят к обмену, вывезя из Луганского СИЗО
27.12.2017 09:58
Украинских пленных, содержавшихся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена, запланированного на среду, заявила журналистам руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева, передает РИА Новости.
Самый масштабный за время конфликта на востоке Украины обмен пленными должен состояться в среду в Донбассе: Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР", — сказала Кобцева.
Теги: Донбасс, обмен, военнопленный, ЛНР
Читайте также:
- В «ЛНР» заявили, что списки для обмена пленных не согласованы
- После разговора с Путиным у Плотницкого все-таки показали, где удерживают в "ЛНР" пленных украинцев
- В Мариуполь для обмена привезут военнопленных
- "Ждем отмашку". В СБУ заявляют, что списки на обмен пленным уже согласованы
- Началось освобождение заложников: первыми обменялись пленными с "ЛНР"
- Роман Доник: Я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни, под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот
- Освобожденных заложников проверят на предмет их возможной вербовки спецслужбами РФ09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29 декабря09:16
- “20 трупов за полгода”, - в Сеть “слили” фото стремительно растущего кладбища батальона наемников “Призрак”08:46
- Сутки в АТО: 6 вражеских обстрелов08:07
- На Донбассе сбит российский беспилотник стоимостью шесть миллионов рублей07:33
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”07:22
- От взрыва в оккупированном Луганске погиб парень, две девушки в тяжелом состоянии22:32
- На Донбассе пенсионер подарил квартиру сироте20:05
- Доказательства российской агрессии на Донбассе опубликовала СБУ17:56
- Минобороны засекретит потери ВСУ - эксперт16:57
- Освобожденных заложников проверят на предмет их возможной вербовки спецслужбами РФ09:36
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29 декабря09:16
- Рост ВВП должен чувствоваться в карманах украинцев – Колесников09:04
- “20 трупов за полгода”, - в Сеть “слили” фото стремительно растущего кладбища батальона наемников “Призрак”08:46
- Разгорается скандал из-за бесплатных машин скорой помощи, которые "застряли" на украинской таможне08:35
- Сутки в АТО: 6 вражеских обстрелов08:07
- Стало известно, чем Кремль будет шантажировать Украину по Донбассу07:51
- На Донбассе сбит российский беспилотник стоимостью шесть миллионов рублей07:33
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”07:22
- От взрыва в оккупированном Луганске погиб парень, две девушки в тяжелом состоянии22:32
- В США озвучили прогноз для Украины на 2018 год18:44
- Новведення для водителей: что изменится в следующем году. ВИДЕО18:40
- Новогодняя аптечка: что спасет 1 января18:25
- Продукты которые никогда не есть королева Елизавета17:15
- Безвредные алкогольные напитки на Новогодние праздники11:47
- Обмін: кого Україна віддала взамін?09:43
- Спиридонов: «Декоммунизацией власти убили двух зайцев: и деньги отмыли, и население отвлекли»09:31
- Три самых популярных продукта для лечения простуды дома22:28
- Донбасский фронт: Год проходил под знаком освобождения17:18
- Как выбрать красную икру: полезные советы16:05
- "Я сюда приехал не какую-то вашу "Новороссию" защищать!" - офицеры ВС России признались, за какую зарплату убивают украинцев на Донбассе
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- Уже с нового года: украинцам нужно выбирать или пенсия или зарплата
- Как нас обманывают на АЗС: новое «кидалово» заправщиков
- Правительство хочет забрать пенсии у переселенцев
- Январские пенсии в декабре выплатят не всем пенсионерам
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- "Ты не герой! Ты предатель! " – бывшая пленная луганских боевиков размазала Савченко за поездки в Л/ДНР
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО