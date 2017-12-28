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Безвредные алкогольные напитки на Новогодние праздники
Новогодние праздники не обходятся без спиртного. Веселое застолье располагает к употреблению крепких напитков. Но иногда в праздничной эйфории сложно контролировать количество выпитого и удержаться, чтобы не попробовать разные алкогольные напитки. Неудивительно, что наутро после вечеринки многие чувствуют себя плохо: голова болит и кружится, мучит жажда, дрожат руки… Все это признаки похмелья.
Чтобы утро после праздника было добрым и бодрым, не обязательно отказываться от спиртного за столом. Просто нужно правильно совместить Новый год и алкоголь. Самые безвредные напитки могут привести к тяжелому похмелью, если не знать меры. В то же время, крепкий алкоголь во время застолья не навредит здоровью, если выпить его в разумном количестве и под хорошую закуску. Что пить в Новый год и как пить за праздничным столом, чтобы самочувствие не ухудшилось?
Ищем компромисс
Большинство врачей сходятся во мнении, что безвредного алкоголя не существует. В больших количествах он обязательно навредит здоровью. Но поскольку состав различных алкогольных напитков отличается, то каждый из них действует на организм по-своему.
Многие люди за праздничным столом пьют только водку. Чтобы этот напиток был относительно безвредным, скорость поступления не должна быть выше примерно 50 мл в час. Чем длиннее перерывы между тостами, тем легче организму справиться с алкоголем (при наличии хорошей закуски).
Традиционным новогодним напитком в нашей стране является шампанское. Его производят из винограда методом брожения. Этот красивый вкусный и, на первый взгляд, легкий алкогольный напиток может сыграть злую шутку с теми, кто не знает меры. Сверкающие пузырьки в бокале – это углекислый газ. Он стимулирует процесс всасывания алкоголя, а попадая в кишечник, способствует гниению остатков пищи и отравлению токсинами. Чтобы не навредить себе, женщинам можно выпить 1-2 бокала шампанского в течение праздничного вечера, а мужчине – до 3-4 бокалов. Естественно, не смешивая их с другими алкогольными напитками.
Самым безвредным алкоголем считается спиртное, произведенное из винограда. К нему относятся вино и виды бренди, произведенные из этого сырья (коньяк, чача, граппа).
Вино
Благодаря малому содержанию алкоголя и высокому содержанию флавоноидов (антиоксидантов) вино считается одним из самых безвредных напитков. В Новый год он будет хорошим выбором для вашего стола.
В небольших количествах вино способствует повышению тонуса сосудов, снижению уровня холестерина, рассасыванию тромбов, расщеплению жировой ткани. Самыми полезными считаются красные сухие вина. В них содержится больше флавоноидов, чем в белых, и не так много сахара, как в сладких и полусладких напитках.
Коньяк
Коньяк является одним из самых распространенных видов бренди. Для его изготовления используется сок белых сортов винограда. Кроме флавоноидов этот напиток содержит дубильные вещества, обладающие бактерицидными, вяжущими, противовоспалительными свойствами.
Однако дубильные вещества замедляют всасывание алкоголя в кровь, поэтому этим напитком легко "набраться" незаметно для себя. К тому же, примеси, содержащиеся в коньяке, осложняют работу печени.
Коньяк пьют небольшими глотками, наслаждаясь его вкусом и запахом. В отличие от водки, его не нужно закусывать. Но если хочется чем-то закусить, используйте кусочек шоколада, сыр, яблоко, орехи. Чтобы этот напиток не навредил вашему здоровью, доза напитка должна быть на 30-40% меньше при пересчете на дозу водки. Другими словами, 100 г коньяка в течение праздничного застолья будет достаточно.
Как правильно пить
У каждого напитка есть свои правила "здорового" потребления. Какой бы напиток для праздничного застолья вы не выбрали, помните, что:
Не стоит начинать пить на пустой желудок. Желательно съесть что-нибудь жирное (например, кусок мяса), перед тем, как начинать отмечать со спиртным.
Нельзя смешивать разные алкогольные напитки. Если вы хотите начать вечер с одного напитка, а продолжить другим, то, во-первых, это должны быть напитки на основе одного и того же сырья (из зерна – водка, виски, пиво; из винограда – вино, коньяк). Во-вторых, нельзя понижать градус. И помните о дозах.
Нужно закусывать. Горячая и питательная закуска замедляет всасывание алкоголя в стенки желудка.
Не стоит запивать алкоголь, особенно газированной водой. Нужно знать меру.
Кому нельзя пить
Даже самые малые дозы любого алкоголя могут ухудшить состояние людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушениями в работе ЖКТ, щитовидной железы, центральной нервной системы. Алкогольные напитки запрещено пить беременным женщинам и кормящим матерям.
Если вы принимаете какие-либо лекарства, посоветуйтесь с вашим врачом и сами изучите инструкцию на предмет того, как они сочетаются с алкоголем.
Источник segodnya.ua.
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, алкоголь, праздники, праздничный стол, Новый год
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