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Суд приговорил террористов к смертной казни за убийство солдат срочной службы в 2014 году
Осужденным предъявлено обвинение в нападении на армейский блокпост, который находился в пустынном районе неподалеку от города Эль-Фарафра к югу от Каира.
Тогда террористами было убито почти тридцать солдат, проходящих срочную службу. Решение суда не подлежит обжалованию, оно вынесено после положительного вердикта Верховного муфтия страны, на рассмотрение которого в соответствии с местным законодательством направляются все смертные приговоры.
Египетский военный суд вынес окончательный смертный приговор в отношении девятерых террористов местной ячейки "Исламского государства".
Военный суд осудил девятерых сторонников ИГИЛ к смертной казни за террористическую деятельность. Три года назад по их вине погибли военнослужащие срочной службы.
Кроме того, как стало известно, в декабре привели в исполнение смертный приговор в отношении ранее осужденных 15 террористов ИГИЛ.
Источник dialog.ua.
Теги: Донбасс, Египет, суд, убийство, смертная казнь, блокпост, террористы, ИГИЛ
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