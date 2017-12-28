Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Днепре разгорелся скандал вокруг продажи открыток с символикой России: опубликованы фото

28.12.2017 13:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Днепре разгорелся скандал вокруг продажи открыток с символикой России: опубликованы фото

В одном из магазинов Днепра были обнаружены открытки с российским флагом и поздравлением с "Днем защитника отечества 23 февраля". Об этом говорится в сообщении на странице Facebook движения С14, передает apostrophe.ua.

"28 декабря С14 в магазине Вэл Март, ТЦ Дафи, бульвар Зоряный 1А, были обнаружены листовки с российским триколором и поздравления с "23 февраля". Все открытки с триколарами и поздравление с "Днем защитника отечества" были изъяты и будут утилизированы", - говорится в сообщении.

"А кто такое покупает и зачем?!" "Хватает же наглости", "Они бахнутые?" – недоуменно вопрошают пользователи социальной сети в комментариях.



Теги: Россия, Донбасс, магазин, 23 февраля, Днепр, символика
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх