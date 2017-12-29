Не может позволить себе успешной Украины: на Западе рассказали, чего ждать от Путина

29.12.2017 12:34

В ближайшее время перед очередными выборами президент Росси Владимир Путин попытается добыть внешнеполитическую победу для создания позитивного имиджа.

Об этом "Апострофу" рассказал французский политолог, журналист, эксперт по вопросам Европейского союза, вице-президент Киевского международного университета Оливье Ведрин.

По его словам, источником такой "победы" может стать Украина, где Путин может решиться на применение военной силы.

"Боюсь, что нам следует остерегаться в течение следующих трех месяцев. Потому что Владимир Путин имеет психологию XIX или XX века. Он думает, что победа военной силы может создать ему хороший имидж", - отметил эксперт.

Ведрин уверен, что политика России по отношению к Украине в ближайшее время не изменится.

"Владимир Путин будет продолжать мешать Украине, потому что он не хочет, чтобы Украина была успешной, он не может этого позволить. Поэтому ничего не изменится. Если завтра украинец будет зарабатывать больше, чем россиянин, если Украина будет счастливым государством, пропаганда в России не будет эффективной, и Путин вынужден будет противостоять революции или чему-то подобному. Цель Путина – уничтожить, наказать Украину", - резюмировал политолог.