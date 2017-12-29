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Политолог Романенко об итогах 2017 года: Украина получила несколько ударов под дых
Украина оказалась в роли «невестки», потому что не могла подумать на два шага вперед относительно последствий своих действий. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.
По мнению нашего собеседника, итоги года в политическом плане «половинчатые».
«С одной стороны, в первой половине года Порошенко двигался в сторону укрепления вертикали, и у него были определенные достижения, он в этом преуспевал. Но он сделал одну очень серьезную ошибку с Саакашвили и на пустом месте запустил процессы, связанные с делегитимизацией и его, и правящей коалиции, которая и так имеет ослабленные позиции с точки зрения легитимности», - отмечает эксперт.
«Учитывая все рейтинги, которые мы видим на протяжении года, у украинцев стабильно высокий уровень недоверия ко всем ключевым институтам — к президенту, к ВР, к Кабмину на уровне минус 60-70%. Соответственно, этот конфликт с Саакашвили породил кучу следствий в политической игре, которую можно назвать слоганом фильма «Тупой, еще тупее». На каждый тупой шаг власти оппозиция отвечала не менее тупым шагом, как это было во время последнего митинга Саакашвили и попыткой то ли захвата, то ли аренды Жовтневого. Но совокупно это все привело к тому, что мы получили очень плохую картинку для наших западных партнеров, а мы критически зависим от них», - добавляет аналитик.
Как следствие, продолжает Романенко, это нарушает общую устойчивость режима Петра Алексеевича Порошенко и «коктейльной» партии в составе БПП и «Народного фронта».
«Это создает очень неустойчивую конфигурацию на следующий год, потому что все фактически задумываются о том, кто и с кем будет играть на президентских и парламентских выборах. Начинается формирование коалиции и начинаются соответствующие маневры», - констатирует наш собеседник.
Эти короткие политические шаги, по словам политолога, привели к тому, что мы получили несколько ударов под дых во внешнеполитической сфере.
«То есть историческая линия на переименование по декоммунизации, которая в целом, в общем-то, верная, но тактически абсолютно безграмотная, привела нас к тому, что мы влезли в исторический конфликт с Польшей. Попытка играть на сегменте патриотического электората привела к тому, что произошло переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве, что поляки восприняли как красную тряпку. Засунули в ст.7 закона об образовании соответствующие нормы, которые привели в бешенство венгров и в меньшей степени румын, но тоже привели к неприятным эксцессам. И закон по оккупированным территориям Донбасса, который точно так же протягивался для того, чтобы сыграть на настроениях этого патриотического сегмента… Но по факту все уткнулось в то, что мы зависим от Штатов и от Европы, которые нам оказывают много донорской помощи, и не только, в сфере безопасности», - отмечает эксперт.
«По факту накануне Нового года мы оказались опущенными в прямом смысле этого слова, поскольку нам указали, что не нужно принимать этот закон, поскольку мы до сих пор находимся в Минском процессе, а Волкер договаривается с Сурковым по поводу формата, как нам впихнуть невпихуемое на Донбассе назад. Соответственно, мы откладываем закон, который с пафосом принимался и который вызвал столько обсуждений, назад, и в итоге, как в народе говорят: «Кто всрався? - Невістка». Вот Украина оказалось в роли такой невестки по итогам 2017 года, которая «всралась» только потому, что не могла подумать на два шага вперед относительно последствий своих действий», - добавляет Романенко.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, рейтинг, выборы президента, Порошенко, Саакашвили, Минские договоренности, Сурков
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