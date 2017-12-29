- Обращалась в полицию перед смертью: что известно об убитой правозащитнице Ноздровской22:15
- Стало известно, когда заработает автофиксация превышения скорости21:41
- Украина больше не член Совета безопасности ООН21:28
- Новости АТО: зафиксированы новые нарушения перемирия20:48
- Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»20:20
- Биометрический контроль россиян вызвал цунами и очередной припадок СМИ РФ, - Геращенко19:40
- Валютный курс может взлететь до 50 грн за долл, если власть не выполнит требования МВФ19:20
- Болгария стала во главе Совета ЕС: что ждет Украину18:48
- С 1 января Япония упростила визовый режим для граждан Украины18:17
- Украинская певица неделю прожила в аэропорту18:00
Рост ВВП должен чувствоваться в карманах украинцев – Колесников
Рост экономики должен сказываться на благосостоянии украинцев. Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников в эфире программы "Сегодня" на телеканале "Украина" в четверг, 28 декабря.
"К сожалению, главного события года, которого ждали, думаю, 100% граждан Украины, мира и окончания войны так и не произошло. АТО не закончилось ни за неделю, ни за месяц, уже почти четыре года, и нет света в конце туннеля. Будем оптимистами, и надеемся, что в 2018 году власть добьется мира", – отметил оппозиционный политик.
Если говорить о позитивных моментах уходящего года, по словам Бориса Колесникова, одним из важнейший событий стал самый масштабный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. "Украинцы вернулись к своим семьям. Это важное событие. Также к позитиву можно отнести безвизовый режим. Я прогнозировал, что всего лишь 3% украинцев воспользуются им, но я был оптимистом, оказалось всего 2%", – сказал он.
Говоря об экономической ситуации в стране, оппозиционный премьер-министр подчеркнул, что более 60% украинцев живут за чертой бедности. "Мы посчитали, что если рост украинской экономики составит 3% в год, то только к 2040 году мы достигнем ВВП 2013 года. Меньше 5% (роста ВВП – ред.) вообще опускаться нельзя. А если мы хотим удвоить ВВП, мы должны расти за 7 лет по 10% ВВП в год. И у Украины все для этого есть. Прежде всего, надо возобновить рынок транспортных услуг. На самом деле рост (ВВП – ред.) должен чувствоваться в карманах украинцев. Если этого нет, то это все советская плановая экономика", – убежден Борис Колесников.
"Нужно сделать все, чтобы переходить к 7-8% (роста ВВП – ред.). Правительство сейчас вынуждено требовать у Нацбанка печатать деньги. Вследствие чего растет курс доллара, дефицит золотовалютного резерва в следующем году будет 7 млрд. Откуда у правительства уверенность в стабильности гривни? Нет экономики – нет стабильной гривни. Повышение зарплат моментально съедается инфляцией. Я хотел бы быть оптимистом, но не на пустом месте", – сказал он.
В тоже время, политик обратил внимание, что власть, к сожалению, не прислушивается к советам Оппозиционного правительства. "Мы говорили, не добьетесь верховенства права – не будет никаких инвестиций. Мы указали на семь очагов коррупции. Верховенство права и уничтожение коррупции сразу откроют двери для инвесторов", – подчеркнул Колесников.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, коррупция, инфляция, ВВП
- Новости АТО: зафиксированы новые нарушения перемирия20:48
- Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»20:20
- Закон о праве голоса переселенцев могут принять уже весной16:33
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории15:30
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время22:18
- В Покровске отметят День рождения Бандеры21:58
- Боевиков "ДНР" изгоняют из соцсетей21:33
- Конфликт на Донбассе: политолог подвел итоги года21:14
- Переговоры по Донбассу: всё решают без Украины21:01
- Оккупанты Донбасса усилили информационные атаки20:30
- Обращалась в полицию перед смертью: что известно об убитой правозащитнице Ноздровской22:15
- Небезпечні властивості сиру21:58
- Стало известно, когда заработает автофиксация превышения скорости21:41
- Украина больше не член Совета безопасности ООН21:28
- Трамп объявил "время перемен" для Ирана21:04
- Новости АТО: зафиксированы новые нарушения перемирия20:48
- Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног20:35
- Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»20:20
- В Мексике футболист убил арбитра за красную карточку20:12
- Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»19:55
- Небезпечні властивості сиру21:58
- Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног20:35
- Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»19:55
- Наслідки похмілля: поради косметологів18:33
- Советы для тех, кто привык питаться «на бегу»16:50
- Ученые сказали, к чему может привести недостаток сна14:35
- Отеки под глазами: быстрые способы устранить недостаток13:41
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек11:45
- Как быстро восстановить силы после новогодней ночи11:30
- Як боротись з похміллям?09:00
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский
- Боевики "ДНР" угробили танки
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики
- Жебривский считает, что с Донетчиной поступили несправедливо
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка
- Реинтеграция Донбасса: предложили отказаться от термина "линия разграничения" и от украинской символики на КПВВ
- Встречай, страна, нового патриота: Ахметов признался, что ждет исполнения гимна на "Донбасс Арене" в ближайшее время