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Стало известно, чем Кремль будет шантажировать Украину по Донбассу

29.12.2017 07:51
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Стало известно, чем Кремль будет шантажировать Украину по Донбассу

Обмен пленными на Донбассе для России является одним из видов шантажа Украины, а в следующем году Кремль попытается с помощью этого добиться от Киева уступок по ОРДЛО. Об этом пишет военный эксперт Олег Жданов в своем блоге на "Апострофе".

"К тому же, Кремль откатал такой момент, как политическое давление и шантаж. То есть, мы готовы идти на переговорный процесс на любых условиях, чтобы получить своих людей. И тут же слушаем заявление представителя РФ в переговорной группе в Минске Бориса Грызлова. А он говорит, что на 2018 год РФ ставит перед собой такие задачи, как особый статус оккупированных территорий и полная амнистия.

Также полное выполнение Минских договоренностей по "плану Штайнмайера" (сначала выборы, а потом все остальное). А это для нас абсолютно неприемлемо, потому что приведет к федерализации страны. И это тот хвост, за который они будут держать собаку", - отметил Жданов.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, шантаж, Минские договоренности, обмен пленными
 
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