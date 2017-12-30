Тишина на Новый год? Донбасс предупредили о готовящейся "жесткой зарубе". ВИДЕО

30.12.2017 21:29

Украинские военные в зоне АТО не особо верят в соблюдение новогоднего перемирия на Донбассе российско-террористическими войсками. Такое мнение в эфире ObozTV выразил ветеран АТО, поэт Глеб Бабич.

"Я с 2014-го года пережил множество перемирий. Большинство из ни - это чем крепче и серьезней, тем большая заруба начинается потом. Поэтому сейчас есть ощущение, есть информация, что та сторона вместо соблюдения перемирия, готовится к очень жесткому его нарушению. Но мы готовы, мы ждем", - отметил он.

По его словам, об этом может свидетельствовать и выход российских офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон на Донбассе.

"Это для внутреннего рынка РФ создают поле для поддержки своим народом очередного витка агрессии. Это укладывается в рамки представления о том, как они готовятся к новой пакости", - подчеркнул ветеран АТО.

При этом он признал, что обострение накануне объявления перемирия могло быть попыткой усадить руководство Украины за стол переговоров с главарями так называемых Л/ДНР.

"Они уже это пробовали, но никто на это не пойдет. С группой обезьян никто разговаривать не будет. Чего бы не захотела та сторона", - заключил Бабич.