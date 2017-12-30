За гранты отчитались: зачем украинские силовики устраивают шоу голливудского масштаба

30.12.2017 19:52

Украинские силовики в последнее время демонстрируют такие масштабные шоу — с участием дронов и вертолетов, с одновременными массовыми задержаниями людей по всей стране — что вполне могут дать фору Голливуду. Правда, по итогу громкие дела заканчиваются пшиком. Но, как рассказали «Вестям» эксперты, это уже совершенно не важно, ведь главный эффект достигнут — общество удовлетворено, перед Западом за гранты отчитались. По их словам, подсмотреть прием силовики могли в Италии — там точно так же красочно задерживают мафиози.

330 тысяч гривен на вертолеты

На минувшей неделе силовики показали настоящий боевик — экс-налоговиков доставляли в Киев вертолетами, в стране проходило одновременно около 500 обысков. И все действо чуть ли не в режиме-онлайн комментировалось главой МВД Арсеном Аваковым и военным прокурором Анатолием Матиосом.

Правда, к вечеру стало известно, что почти всех задержанных суды благополучно отпустили, а украинцы бурно обсуждали стоимость спецоперации по задержанию, которая, по словам министра, обошлось в 330 тыс. грн (в реальности может быть намного больше, считают эксперты).

Стоит признать, что это не первое шоу, хотя и самое масштабное. Началось это все в 2015-м, когда прямо на заседании Кабмина силовики надели наручники на главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского. Его подозревали в совершении злоупотреблений при закупке горюче-смазочных материалов, правда, потом дело замялось.

После этого было «спасение» украинцев от землетрясения в Непале, которое проводил Зорян Шкиряк, «масштабная совместная спецоперация» ГПУ и СБУ по задержанию Геннадия Корбана (показали видео, как сотни вооруженных людей в масках «берут» чиновника в халате).

В прошлом году также проводились массовые обыски и задержания врачей Госэпидемслужбы, в ходе которых нашли «интересный многозначительный материал» (правда, никто до сих пор не узнал, что же там обнаружили).

123 обыска в рамках операции «Янтарь» прошли год назад в Ровенской области. Тогда, кстати, впервые были задействованы вертолеты, один из которых приземлился на стадионе в городке Дубровица. Местные жители, никогда не видевшие таких шоу, побежали делать селфи на фоне силовиков в масках и вертолета.

Еще одним громким делом с элементами шоу стало задержание «рабовладельцев» в реабилитационном центре для наркоманов в Косачевке. Очевидцы рассказывали «Вестям», что все выглядело, как в иностранных боевиках: кортеж из темных бусиков, вооруженные люди, положившие всех лицом в землю, и дрон, снимавший все это на видео.

Запрос на справедливость

Политтехнолог Захар Чистяков считает, что вся работа наших силовиков больше похожа на пиар. «Нынешнее МВД и прокуратура — это больше пиар-конторы, нежели правоохранительные органы. Знаю примеры, когда после подобных задержаний заносились чемоданами деньги, и человека выпускали через день после этого. Возможно, после такого резонанса суммы денег за то, чтобы дело замять, вырастут вдвое. Ведь если дело распиарить, то потом за молчание нужно будет очень много доплачивать», — рассказал Чистяков «Вестям».

При этом он добавляет, что само шоу заранее продумывается: «Спонтанно такое придумать невозможно. Кто придумывает не знаю, но могу предполагать... Например, Геращенко — очень креативный персонаж».

Впрочем, Чистяков проводит аналогии с Италией, где задержания, например, представителей мафиозных кланов принято проводить, как в сериале «Спрут»: с вертолетами, сотнями карабинеров, сиренами... «Так что, возможно, идея именно оттуда (напомним, в Италии долгое время жил глава МВД Арсен Аваков. — Авт), но отличие в том, что там дела доводят до конца, а у нас это пиар», — говорит Чистяков.

Его коллега Катерина Одарченко говорит, что власть тут действует в русле социсследований, которые говорят, что у людей есть запрос на справедливость: «Есть запрос на завершение дел об избиении студентов на Майдане, на расправу с коррупционерами любого уровня. Но мы понимаем, что вернуть деньги коррупционеров или привлечь к ответственности большие финансово-промышленные группы, которые пользуются прямым влиянием на парламент, довольно сложно. Поэтому приходится отвечать на определенные запросы граждан такими акциями. Люди радуются этому иллюзорному «акту справедливости», а дальше за делом не следят. Поэтому такие акции устраивают, чтобы поддерживать рейтинг власти. В частности, «Народного фронта» и Арсена Авакова. Он, чтобы и дальше иметь поддержку партийных спонсоров, должен демонстрировать «подвиги Геракла»», — говорит Одарченко.

Картинка для Запада

Политтехнолог Анне Быкова считает, что последняя спецоперация — это компенсация неудачного отчета генпрокурора в Раде: «На прошлой неделе мы слушали доклад Юрия Луценко, который чудом год продержался на посту. За неделю анонс его выступления давала его жена — депутат от БПП, которая уверяла, что это будет невероятная речь с очень многими достижениями. Но мы этого не увидели. Были сомнительные цифры с деньгами, которые якобы были возвращены государству. Но ни одного громкого раскрыто не было. Поэтому все мероприятия силовых ведомств должны было компенсировать неудавшуюся речь».

По словам Быковой, такие шоу также делаются для Запада: «У нас все жаловались, что Янукович ездит на кортежах. Уже посчитали, что шоу с вертолетами обошлось в ту же сумму. И сейчас картинкой с этими вертолетами силовики пытались показать эффективную борьбу с коррупцией и отчитаться за деньги, которые нам выделяют международные фундации. У нас очень креативная нация, и служащие высшего звена — не исключение. Они для своих целей могут придумывать сценарии ничуть не хуже, чем Стивен Спилберг в Голливуде. Причем, каждый раз сюжеты будут один круче другого».

«Снято вообще никак»

По словам экспертов киноиндустрии, то, что силовики показывают свои успехи с помощью видео неплохо, однако качество «фильмов» довольно низкое. «Для нашего зрителя — это, конечно, зрелище, но снято вообще никак, — раскритиковал потуги силовиков режиссер монтажа «FILM.UA Group» Максим Ткаченко. — Ну при чем тут вертолеты, которые их на «Чайку» доставляли? Может быть, у того, кто это видео потом монтировал, была идея сделать его похожим на фильм. Но у них не получилось, чисто статичная съемка».

При этом режиссер Ахтем Сейтаблаев (сейчас снимает фильм «Киборги» о защите Донецкого аэропорта) считает, работа силовиков должна быть показана. «Любая работа госслужб, если это не связано с гостайной, должна освещаться. Если это делается профессионально, и то же видео, которое потом дают для СМИ, снимается качественно, то я не вижу в этом ничего плохого. Главное, чтобы дела потом не разваливались», — рассказал нам Сейтаблаев.