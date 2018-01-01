Насколько повысят тарифы на электроэнергию в 2018: причины подорожания

01.01.2018 10:28

Тарифы на электроэнергию — один из самых волнующих вопросов, которые заботят украинцев. На днях власти страны в очередной раз заговорили о том, что расчет электроэнергии будет менятся в сторону повышения.

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ходе последнего заседания заявила о планах повысить тарифы на электроэнергию на 15-25%.

Ожидается, что новые тарифы на элетроэнергию появятся буквально накануне Нового года. По этой причине остановить очередное повышение не смогут даже нардепы, поскольку уже будут находится на отдыхе.

Причины подорожания электроэнергии:

Как утверждают в комиссии, рост тарифов на электроэнергию связан c двумя основными факторами — рост индикативной цены угля в структуре оптовой рыночной цены на четверть в 2018 году , а также увеличение объемов генерации электроэнергии с ТЭС. Согласно планам комиссии, генерация энергии на ТЭС приведет к большему потреблению угля, который существенно вырос в цене.

Соответственно, расходы на генерацию энергокомпании планируют возместить за счет повышения тарифов для предприятий и населения в пределах 10%-15%.

Также, по прогнозам НКРЭКУ, кроме роста доли более дорогой электроэнергии, производимой на ТЭС и ТЭЦ, к росту стоимости тарифов также приведет инфляция, падения курса гривни, дивидендная политика госкомпаний и рост зарплат.

Напомним, последний раз тарифы на электроэнергию повышали 1 марта 2017 года. В среднем, для простых потребителей платежка подорожала на на 2,6-30,2%.

Тарифы на электроэнергию в Украине:

Тарифы на электроэнергию в Украине в 2017 году – одни из самых низких в Европе. С такими заявлениями продолжают выступать чиновники, которые планируют провести новый расчет тарифов. Однако, каждый из них забывает упомянуть о том, какой процент от зарплаты приходится отдавать украинцам за «электрическую платежку».

На сегодняшний день, в среднем, тариф на электроэнергию в Украине составляет 1,68 грн/кВт. Действительно, это одна из самых низких цен в Европе — ближайшим «конкурентом» является Болгария — 2,95 грн/кВт. Дороже всего стоит электроэнергия в Германии и Дании – свыше 9 грн/кВт.

Однако, если сравнивать итоговую стоимость платежки по существующим тарифам на электроэнергию для украинцев с зарплатой, картина получается нерадостная.

В таком рейтинге Украина всегда оказывается на последнем месте. Согласно официальным данным, украинцы в среднем зарабатывают 7339 грн в месяц.

Соответственно, человек, который получает среднюю зарплату и потребляет в месяц около 150кВт-час, с тарифом в 1,68 грн/кВт тратит на свет 3,43% месячной заработной платы.

Тем временем, житель Дании, где тариф составляет 9,51 грн/кВт расходует более чем вдвое меньше – 1,47% от зарплаты. Меньше всего же на электроэнергию среди европейских стран тратят в Лихтенштейне – 0,45%.

Источник: Politeka