Порошенко одобрил «три посылки в месяц» из-за рубежа

01.01.2018 10:00

Подписав изменения в Налоговый кодекс Украины, президент Петр Порошенко ввел норму об установлении лимита на количество беспошлинных посылок, которые граждане Украины могут получать из-за кордона, о чем пишет replyua.net со ссылкой на AIN.UA.



В сообщении говорится: «В настоящее время можно заказать товар в интернет-магазине другой страны, а если общая стоимость посылки не будет превышать 150 евро за один раз, то при пересечении границы платить с заказа пошлину не придется. В проекте закона №6776-д, вносящему изменения в налоговый кодекс Украины, отдельная норма касается именно этого лимита: после того, как нормы проекта вступят в силу, из-за рубежа можно будет получить только три посылки в месяц, каждая из которых должна стоить до 150 евро. Если лимит будет превышен, с таких поступлений придется платить пошлину. Президент подписал документ вчера, 30 декабря 2017 года».



Согласно сообщению издания, законопроект должен вступить в силу с 1 января 2018 года. Однако в «переходных положениях» документа отдельно было оговорено, что нормы, которые вносят изменения в статью 196.1.17, вступают в силу с января 2019 года.