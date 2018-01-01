С 1 января в Украине увеличилась минимальная зарплата

01.01.2018 13:58

С 1 января этого года размер минимальной заработной платы в Украине достигнет 3 723 гривен, и повышение составит 523 гривны.

Как сообщает replyua.net, об этом говорится в государственном бюджете Украины на 2018 год. «Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1 января – 3723 гривны, в почасовом размере – 22,41 гривны», - сказано в сообщении.



Кроме того, в текущем году ожидается повышение и других выплат. В частности, уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для инвалидов и лиц, утративших трудоспособность, - 100 процентов прожиточного минимума, для детей – 85 процентов, для трудоспособных лиц – 21 процент.



Ранее в Украине были повышены пенсии миллионам украинцев, а с этого месяца также будут увеличены пенсии военным и лицам, работавшим в силовых структурах.