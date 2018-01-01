Светлана Лобода ждет второго ребенка

01.01.2018 07:10

Певица пока еще даже не беременна, но очень надеется, что будущий год подарит ей сына.



Певица все еще верит в Деда Мороза и даже написала сказочному персонажу письмо. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.



"Милый Дед Мороз, здравствуй! Наверное, это был самый продуктивный год в моей жизни — съемки, выход альбома, концерты", — такими строчками начала свое послание Лобода.

Светлана рассказала Деду Морозу, что признание и награды, конечно, важны для артиста, но самый радостный момент лично для нее — это, "когда после всех церемоний статуэтки попадают в руки доченьки".



"Я вижу, как Ева счастлива: для нее заслуга мамы перед миллионами зрителей — это просто интересная штучка, с которой хочется поиграть", — сказала артистка.



В письме Светлана попросила, чтоб в 2018-м году у было больше времени на родных и раскрыла свое главное желание.

"И, конечно, было бы здорово, если бы у Евы появился братик. Мне кажется, мы готовы", — написала Лобода.