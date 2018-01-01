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Украина ввела биометрический контроль: что надо знать россиянам

01.01.2018 13:05
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Украина ввела биометрический контроль: что надо знать россиянам

С 1 января 2018 года на границе Украины с Россией заработал биометрический контроль.

Так, в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах заработала новая система фиксации биометрических данных. Она не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола, передает Обозреватель.

Теперь на границе будут проверять паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорты.

По словам пограничников, технические проблемы с въездом в Украину могут возникнуть лишь у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов на совместном брифинге с главой МВД Арсеном Аваковым рассказал, как именно будет проходить контроль на украинской границе.

По его словам, режима облегченного пересечения украинской границы для граждан России больше не будет.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, биометрия, контроль
 
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