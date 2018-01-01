- Обращалась в полицию перед смертью: что известно об убитой правозащитнице Ноздровской22:15
- Стало известно, когда заработает автофиксация превышения скорости21:41
- Украина больше не член Совета безопасности ООН21:28
- Новости АТО: зафиксированы новые нарушения перемирия20:48
- Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»20:20
- Биометрический контроль россиян вызвал цунами и очередной припадок СМИ РФ, - Геращенко19:40
- Валютный курс может взлететь до 50 грн за долл, если власть не выполнит требования МВФ19:20
- Болгария стала во главе Совета ЕС: что ждет Украину18:48
- С 1 января Япония упростила визовый режим для граждан Украины18:17
- Украинская певица неделю прожила в аэропорту18:00
Украинцам разрешили не платить за газ: что это означает
Рекомендованный платеж не может быть отражен как задолженность за потребленный газ
С наступлением зимы украинцы были обеспокоены нововведением от поставщиков газа – так называемыми “рекомендованными платежами”.
Однако, нервничать не стоит – эти “рекомендованные платежи”, которые некоторые поставщики природного газа включают в платежные документы, не являются обязательными к уплате.
Об этом сообщает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ).
Кроме того, НКРЕКУ обратила внимание, что рекомендуемый платеж не может быть отражен как задолженность за потребленный природный газ, а неуплата “рекомендованного платежа” не является основанием для принятия мер по прекращению газоснабжения бытовых потребителей.
Чтобы избежать спорных ситуаций относительно объема потребленного природного газа, НКРЕКУ призывает бытовых потребителей передавать данные о потреблении через личный кабинет в сети Интернет, по телефону, через мобильные приложения и тому подобное.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, газ
- Доллар укрепился из-за ядерных испытаний
- Донецкая область установила печальный рекорд
- Регионы начали более активно покупать лицензионное программное обеспечение
- Львиная доля стоимости тарифов на ЖКХ идет на расходы ЖЭКов
- В России предложили заморозить украинский кредит
- Цена акций донецких предприятий падает
- Новости АТО: зафиксированы новые нарушения перемирия20:48
- Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»20:20
- Закон о праве голоса переселенцев могут принять уже весной16:33
- Пересмотр срока пребывания переселенцев на неподконтрольной территории15:30
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время22:18
- В Покровске отметят День рождения Бандеры21:58
- Боевиков "ДНР" изгоняют из соцсетей21:33
- Конфликт на Донбассе: политолог подвел итоги года21:14
- Переговоры по Донбассу: всё решают без Украины21:01
- Оккупанты Донбасса усилили информационные атаки20:30
- Обращалась в полицию перед смертью: что известно об убитой правозащитнице Ноздровской22:15
- Небезпечні властивості сиру21:58
- Стало известно, когда заработает автофиксация превышения скорости21:41
- Украина больше не член Совета безопасности ООН21:28
- Трамп объявил "время перемен" для Ирана21:04
- Новости АТО: зафиксированы новые нарушения перемирия20:48
- Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног20:35
- Порошенко – жителям Крыма и ОРДЛО: «Разорившего наш дом грабителя прогоним и накажем»20:20
- В Мексике футболист убил арбитра за красную карточку20:12
- Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»19:55
- Небезпечні властивості сиру21:58
- Названа неожиданная причина постоянно «ледяных» ног20:35
- Глава Минздрава дала советы для тех, «кто вчера выпил лишнего»19:55
- Наслідки похмілля: поради косметологів18:33
- Советы для тех, кто привык питаться «на бегу»16:50
- Ученые сказали, к чему может привести недостаток сна14:35
- Отеки под глазами: быстрые способы устранить недостаток13:41
- Приметы, которые буквально затащат деньги в ваш кошелек11:45
- Как быстро восстановить силы после новогодней ночи11:30
- Як боротись з похміллям?09:00
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО
- Ситуация на Донбассе может накалиться: названы причина и время
- В Мариуполе переселенец сказочно украсил новогодний балкон. ВИДЕО
- Народ в "ДНР" хочет покоя и довоенной жизни, но это неправильное желание – Ходаковский
- Боевики "ДНР" угробили танки
- Потери колоссальные: у террористов "ДНР/ЛНР" много убитых – появились данные, которые тщательно скрывали боевики
- Жебривский считает, что с Донетчиной поступили несправедливо
- Опустошен и заброшен: Сеть поразило свежее фото из оккупированного россиянами Донецка
- Реинтеграция Донбасса: предложили отказаться от термина "линия разграничения" и от украинской символики на КПВВ
- Встречай, страна, нового патриота: Ахметов признался, что ждет исполнения гимна на "Донбасс Арене" в ближайшее время