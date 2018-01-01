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Украинская певица неделю прожила в аэропорту

01.01.2018 18:00
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Украинская певица неделю прожила в аэропорту

Украинская певица Ольга Полякова рассказала о том, как ей неделю пришлось жить в аэропорту, сообщает "Вокруг Света".

"Не езжу (домой), потому что нет времени. Если я, например, вылетела в Харьков, отработала корпоратив, там переночевала и утречком, в 7:00, прилетела в аэропорт "Борисполь". У меня есть где-то полтора-два часа. Я немножко поспала, приняла душ и полетела на Одессу. У меня бывало, что я целую неделю сидела в аэропорту", - рассказала певица.

По словам Поляковой, она даже назначала мужу свидания в аэропорту.

"Я даже со своим мужем виделась там, свидания назначала… Говорила, бери детей и приезжай, у меня полтора часа. Было, что и без детей. Хорошо, что в тех комнатах нет камер", - добавила Ольга.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, аэропорт, Оля Полякова, певица
 
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