Возле посольства России прошел флешмоб в поддержку украинских политзаключенных

01.01.2018 07:20

Участники направили обращение и к украинской власти

После недавнего освобождения украинских заложников из зоны АТО в Киеве возле посольства Российской Федерации прошел флешмоб в поддержку украинских политзаключенных, сообщает "112 Украина".

Участники акции прочитали имена тех, кто незаконно находится в России, в частности, 20 политзаключенных и 30 людей, которые находятся в РФ под следствием и поздравили их с Новым годом.

Также было направлено обращение к украинской власти с просьбой ускорить процесс возвращения политзаключенных и заложников, которые находятся на Донбассе.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос возвращения удерживаемых в украинских тюрьмах россиян, однако не за счет украинских политзаключенных, которых держат в РФ. Кроме того, Песков объяснил, почему украинцы, содержащиеся в российских тюрьмах, не могут быть задействованы в обмене пленными вроде того, который прошел на Донбассе.

Напомним, президент Петр Порошенко после прибытия в Борисполь вместе с освобожденными украинцами объяснил, почему Украина не выдала ни одного россиянина во время масштабного обмена пленными. По его словам, они пойдут на обмен украинских политзаключенных.

Источник: https://www.segodnya.ua