Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле

02.01.2018 11:12

Американский журналист Джон Перкинс (John Perkins) на весь мир заявил, что Порошенко, Яценюк, Турчинов, Кличко, Тягнибок являются иностранными агентами и гражданами другой страны, передает novyny24.com.ua.

По словам известного на весь мир журналиста и эксперта, Порошенко, Яценюк, Кличко, Турчинов и другие агенты хорошо знали во что превратится Украина после так называемого Евромайдана и прямого сотрудничества с МВФ.

Они были прекрасно осведомлены, что ни МВФ, ни США, ни ЕС, не заинтересованы в Украине и что главная цель США — это втянуть Россию в бойню руками граждан Украины, а МВФ нужны украинские земли.

Стоит отметить, что Джон Перкинс не может быть агентом Кремля, поскольку он освещает мировые конфликты с 70-ых годов прошлого века и был ярым противником СССР.