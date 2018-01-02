- "Экс-министру" оккупированного Крыма готовят подозрение, он не задержан21:15
- В Украине назначили новый дополнительные поезд на Рождество20:58
- Есть еще одно дело, по которому Саакашвили «светит» пожизненное, – политолог20:41
- Порошенко: Украина соскочила с российского «газового крючка»20:21
- Правительство выделило почти 5 млрд гривен для восстановления мира в Донбассе20:00
- "Громкое" перемирие: боевики вновь обстреляли позиции ВСУ из минометов19:28
- В Минюсте анонсировали повышение пенсий на 20 процентов19:08
- Это фиаско: Путин провалил все «тайные» провокации в Украине18:48
- В Горловке боевики спровоцировали ДТП с маршруткой, есть пострадавшие18:15
- Нацбанк разработал новые валютные правила для «Укрпошты»17:35
Польша утверждает, что приняла 100 000 украинских беженцев
Правительство Польши отказывается принимать беженцев с мусульманских стран. Польша не будет принимать беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, поскольку приняла уже более 100 000 беженцев из Украины. Об этом в эфире телеканала TVP.INFO заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает Укринформ.
"Мы неизменно стоим на позиции, которую партия Право и Справедливость сформулировала еще перед выборами в 2015 году: мы не будем принимать в Польше беженцев, мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки, поскольку это наше суверенное решение.
Зато на восточных рубежах ЕС мы прилагаем чрезвычайные усилия к снижению напряжения, поскольку мы уже приняли по крайней мере несколько десятков, а возможно даже более 100 тысяч беженцев из Украины без предоставления им убежища", - заявил Моравецкий.
Глава польского правительства отметил, что в Польше находится сейчас даже до полутора миллиона украинцев и статистически по меньшей мере несколько десятков тысяч людей бежали в Польшу с территорий, охваченных войной.
Он добавил, что Варшава не отступит от своей позиции и будет отстаивать ее в Брюсселе.
Напомним, Польша не собирается выполнять любые решения по расселению беженцев, поскольку они противоречат закону.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, украинцы, Ближний Восток, беженцы
- Скандал в Польше: директор магазина повесил табличку, в которой требует проверки всех украинцев на кассе
- От автобуса ничего не осталось: в страшном ДТП в Польше разбился бус с украинцами, пятерых выживших спасают врачи
- Черговий антиукраїнський скандал у Польщі: до справи підключилася прокуратура
- Дождались! Саакашвили собирается в Польшу
- Поляки передали украинцам "символ покоя и надежды"
- Савченко в Польше обвинила Украину в «начале войны на Донбассе»
- Правительство выделило почти 5 млрд гривен для восстановления мира в Донбассе20:00
- "Громкое" перемирие: боевики вновь обстреляли позиции ВСУ из минометов19:28
- В Горловке боевики спровоцировали ДТП с маршруткой, есть пострадавшие18:15
- Боевики расположили военную технику в жилом районе оккупированного города17:01
- Дан прогноз на начало работы аэропорта Мариуполя15:49
- В Донецкой области «Укрзалізниця» откроет международные кассы14:18
- В «ЛНР» пообещали провести чистки «депутатов» в «парламенте»13:00
- Журналист: «Наши чиновники не хотят признавать очевидного – нет там никакой подготовки к реинтеграции»10:20
- Боевики на Донбассе пошли на новую подлость, ранен боец ВСУ10:19
- В оккупированной Макеевке пьяные боевики атаковали автомобиль ОБСЕ07:40
- "Экс-министру" оккупированного Крыма готовят подозрение, он не задержан21:15
- В Украине назначили новый дополнительные поезд на Рождество20:58
- Есть еще одно дело, по которому Саакашвили «светит» пожизненное, – политолог20:41
- Порошенко: Украина соскочила с российского «газового крючка»20:21
- Правительство выделило почти 5 млрд гривен для восстановления мира в Донбассе20:00
- Плохие новости для Путина: журналист расскрыл будущее России19:45
- "Громкое" перемирие: боевики вновь обстреляли позиции ВСУ из минометов19:28
- В Минюсте анонсировали повышение пенсий на 20 процентов19:08
- Это фиаско: Путин провалил все «тайные» провокации в Украине18:48
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Безумного мента с пистолетом опознали - он скоро убивать начнет. ВИДЕО19:22
- Рост минималки не принесет украинцам счастья — экономист19:02
- Раскрыта тайна студенческого Майдана18:45
- Мясная корзина за 2017 год подорожала на треть. Сколько сейчас стоит мясо?18:22
- Зачем хранить молочные зубы детей16:25
- Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник21:15
- “Денег нет, но вы держитесь!” Счета ПриватБанка арестованы: что надо знать клиентам
- Прогноз погоды на Рождество резко изменился: где и кому ждать удара
- Американский журналист на весь мир заявил: Вы себе даже не представляете что ждет Украину и кто такой Яценюк на самом деле
- Пенсии неподконтрольному Донбассу: Не хотите платить – верните людям их отчисления
- Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
- КПВВ на Донбассе можно пересечь без пропуска
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- Конец пряникам: требования Европы к Украине изменились
- Кремлевской пропаганде нанесен мощный удар: города Донбасса яркими факельными шествиями отметили День рождения Бандеры