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Верка Сердючка на Новый год выступила в России

02.01.2018 15:59
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Верка Сердючка на Новый год выступила в России

В новогоднюю ночь украинская Верка Сердючка выступала под Москвой. Об этом стало известно из постов на странице российского телеведущего Вячеслава Манучарова, передает vesti-ukr.com.

На опубликованных в instagram фото он позирует вместе с Веркой, ее мамой, и актрисой и телеведущей Екатериной Варнавой. В постах не указана точная геолокация, но отмечено, что мероприятие проходило в Московской области.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, Москва, Верка Сердючка, Новый год, артисты
 
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