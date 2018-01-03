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Был телефонный разговор: раскрыты детали тайного сотрудничества Порошенко с Путиным
Михаил Саакашвили рассказал о том, что его во время телефонного разговора обсуждали Порошенко и Путин
Как заявил сам Саакашвили, ссылаясь на свои источники, этот разговор состоялся в канун Нового года между президентом Украины и РФ, кроме того, Путин 12 раз упомянул его имя во время минувшей пресс-конференции.
«Мои источники никогда меня не подводили, 29 декабря состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России. Насколько я понимаю, в ходе этого разговора на ряду с вопросом обмена пленных обсуждался и мой вопрос, и сотрудничество на уровне президентов против меня. То, что Путин очень заинтересован во мне, — он не скрывает. То, что Порошенко заинтересован, — думаю, каждый ребенок в Украине знает. То, что они друг с другом это обсуждают — это для меня уже было новостью», — рассказал Саакашвили.
Напомним, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уверен, что вернуть украинское гражданство получиться только после смены власти в стране, так как Порошенко лишил его гражданства незаконно.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Путин, Порошенко, Саакашвили
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