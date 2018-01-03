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ЕС поставил жесткий ультиматум Украине: озвучены последствия

03.01.2018 21:55
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ЕС поставил жесткий ультиматум Украине: озвучены последствия

Заявление берлинского центра науки и политики (SWP) о том, что Европа изменила требования к Украине - это не угроза, а повод аккумулировать силы Киева.

Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал экс-глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"В Евросоюзе рассчитывают на то, что Украина будет выполнять свои обязательства надлежащим образом, ведь только в этом случае мы можем рассчитывать на приближение к ЕС и получение соответствующей помощи", - сказал экс-министр.

Он добавил, что финансовая поддержка достаточно большая, поэтому Украина должна быть сама заинтересована соблюсти свои обещания.

"Положения Соглашения об ассоциации, которые мы подписали с ЕС должны исполняться надлежащим образом и в срок", - подчеркнул Владимир Огрызко.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, ультиматум
 
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