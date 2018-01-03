Это для россиян: в Украине запретили популярные лекарства

03.01.2018 16:48

Госслужба по лекарственным средствам запретила в Украине ряд популярных препаратов

Речь идет о временном запрете на препарат-нейролептик Солиан (200 мг серии CY080) производства Санофи Винтрап Индастриал, Франция. Решение объясняется тем, что лекарство «ввезено с нарушением действующего законодательства».

Кроме того, запрещается реализация, хранение и применение популярного гормонального препарата для щитовидной железы Эутирокс (немецкие таблетки по 50 и 75 мкг, серии 231701 и 216902), поскольку он, по данным чиновников, был изготовлен для рынка Российской Федерации.

Аптекам предписывается утилизировать у себя препарат и отчитаться об этом в Госслужбу по лекарственным средствам в течение двух недель.

Напомним, ранее в Украине запретили таблетки, которые часто употребляют при переедании, — Панкреатин.

Источник: Politeka