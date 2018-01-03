Конец пряникам: требования Европы к Украине изменились

03.01.2018 10:17

Европейские страны в наступившем году изменят свое отношение к Украине, в нем отныне будет отсутствовать тактика «кнута и пряника».

Как передает replyua.net, такое мнение в интервью Deutsche Welle озвучила эксперт берлинского центра SWP Сюзан Стюарт. Она, в частности, подчеркнула, что до последнего момента действовала модель, когда Евросоюз что-то предлагал Украине, например, отмену виз, и для этого предъявлял перечень требований.



«Сейчас эта фаза уже позади. В ЕС ожидают, что Украина будет выполнять то, о чем договорились, а не получать все новые предложения. Вместе с тем, у украинской стороны имеются ожидания постоянных новых предложений», - говорит Стюарт. Эксперт предупредила, что эти разногласия - как в ожиданиях, так и в готовности что-то делать, - становятся источником все больших проблем.



Ранее стало известно, что Киев в 2018 году должен нормализовать отношения с пятью странами – Беларусью, Сербией, Венгрией, Польшей и Израилем. В том числе, с Израилем Украина поссорилась еще в конце 2016 года. С Венгрией и Польшей отношения испортились в 2017 году. Что касается отношений Киева и Минска, то они весьма противоречивые.