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Крымский мост развалят? В России испытания украинского «Грома» вызвало истерику
Российская Федерация утверждает, что в связи с проводимыми испытаниями двигателя ракет самого нового оперативно-тактического комплекса «Гром», произведенного в Украине, появилась прямая угроза для Крымского моста, который оккупационные власти строят на временно аннексированном полуострове.
Как передает replyua.net, такое заявление озвучил депутат Государственной Думы, признанной в Украине нелегитимной, от Крыма, заместитель главы комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, информирует российский пропагандистский ресурс RT.
«Украина, желая показать испытания новой оперативно-тактической ракеты, на сознательном уровне сообщает о вероятной угрозе Крымскому мосту: озвученная дальность полета с теоретической точки зрения позволяет произвести пуск с украинской территории до Керченского пролива. В Киеве обнародовали испытания новой ракеты, так как там надеются испортит жителям Крыма новогодние каникулы. Может быть, эта ракета и не сможет пролететь десяти километров, а попадет только в небо, цель этой информационной кампании — только запугивание мирного населения, поскольку группировку российских войск в Крыму своей «экспериментальной ракетой» они не напугают», — возмутился он.
Теги: Донбасс, Крым, Керченский пролив
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