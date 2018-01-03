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Налогообложение посылок: выяснился важный нюанс
Ограничения на безналоговое получение посылок украинцами из-за границы вступят в силу 1 января 2019 года.
Об этом сообщает "Гордон" со ссылкой на переходные положения в газете "Голос України" закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году".
Отправления будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом с четвертой посылки. Но взымать их начнут в 2019 году. Украинцы смогут получить максимум три доставки из-за рубежа в месяц без уплаты дополнительного сбора. Стоимость каждой из посылок должна составлять максимум 150 евро. При превышении ограничений придется заплатить пошлину в размере 20% от цены товара.
На сегодняшний день лимит также составляет 150 евро. Однако, количество посылок – не ограничено.
1 января 2018 года в силу вступили изменения в правилах беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро, в аэропорту– до тысячи евро. Груз должен весить до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, посылка, налоги
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