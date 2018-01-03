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Порошенко подписал закон, упрощающий ведение бизнеса
Президент поставил подпись в документе об изменениях в ряд законов
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который упрощает ведение бизнеса и привлечение инвестиций компаниями, выпускающими ценные бумаги.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Порошенко поставил свою подпись под законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг".
Документом решается проблема распределения акционерных обществ на публичные и частные по формальным признакам, а также устраняется дисбаланс в законодательстве и вводятся европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний.
Закон также меняет подход к делению акционерных обществ на публичные и частные, предлагает отказаться от фиксирования типа акционерного общества в его названии.
Кроме того, исключается требование о необходимости функционирования банков только в форме публичных акционерных обществ. В то же время, на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, а также устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, закон, Порошенко
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