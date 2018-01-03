- “Власти намеренно нагнетают ситуацию с курсом доллара”: эксперт дал неутешительный прогноз21:24
- Украина получила первую партию самых дешевых авто в мире. ВИДЕО 21:06
- В Запорожье избили двоих мужчин, которые принесли куклу к храму Московского патриархата20:08
- Покушение на Осмаева и Окуеву: посол рассказала, почему Британия не рассматривает безвиз с Украиной17:39
- В 2018 «не светит». Порошенко заявил, что членство Украины в ЕС и вступление в НАТО – перспектива явно не 2018 года16:58
- Как гадать на Рождество 201815:56
- На Донбасс или в Сирию: оккупанты массово забирают крымчан в армию14:54
- Рождество в Украине: 18 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок возле храмов14:16
- В Украине зафиксирована вспышка опасного вируса13:54
- Кому придется возвращать деньги государству за переплаченную пенсию13:35
Пришло время «засветить» доходы: кому в Украине придется подать е-декларацию
С 1 января 2018 года начался этап подачи деклараций за 2017 год лицами, уполномоченными на исполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНИАН.
В соответствии со статьей 45 Закона "О предотвращении коррупции», государственные служащие, другие субъекты декларирования обязаны ежегодно до 1 апреля подавать путем заполнения на официальном веб-сайте НАПК декларацию лица, уполномоченного на исполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год по форме, которую определяет Нацагентство. Речь идет о президенте, председателе Верховной Рады, народных депутатах, премьер-министре, других членах правительства, председателе Службы безопасности Украины, генеральном прокуроре, председателе Национального банка Украины, судьях, членах НАПК, Центральной избирательной комиссии и полицейских.
Также это представители общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, эксперты соответствующей квалификации, другие лица, входящие в состав конкурсных комиссий, образованных в соответствии с Законами "О государственной службе" и "О службе в органах местного самоуправления", Общественного совета добропорядочности, образованного в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей", общественных советов, советов общественного контроля, образованных при государственных органах и участвующих в подготовке решений по кадровым вопросам, подготовке, мониторинге, оценке выполнения антикоррупционных программ.
Среди прочего, речь идет о физических лицах, которые получают денежные средства, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или иной, в том числе безвозвратной помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции (как непосредственно, так и через третьих лиц или любым другим способом, предусмотренным соответствующей программой (проектом) систематически, в течение года, выполняют работы, предоставляют услуги по имплементации стандартов в сфере антикоррупционной политики, мониторинга антикоррупционной политики, подготовки предложений по вопросам формирования, реализации такой политики - если финансирование (оплата) таких работ, услуг осуществляется непосредственно или через третьих лиц за счет технической или другой, в том числе безвозвратной, помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции.
Также это лица, которые являются руководителями или входят в состав высшего органа управления, других органов управления общественных объединений, других предпринимательских обществ, осуществляющих деятельность, связанную с предотвращением, противодействием коррупции, имплементацией стандартов в сфере антикоррупционной политики, мониторингом антикоррупционной политики в Украине, подготовкой предложений по вопросам формирования, реализации такой политики, и/или участвуют, привлекаются к осуществлению мероприятий, связанных с предотвращением, противодействием коррупции.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, е-декларации, доходы
- Волонтер Касьянов: "Мы живём в разных мирах. В одном умирают на войне, в другом - коллекционируют элитные часы"
- Бывший губернатор Донетчины показал сказочные богатства
- Порошенко розповів, при яких умовах підпише скандальні зміни до е-декларування
- Продовжено останній термін подачі електронних декларацій
- Мэр одного из городов Донбасса задекларировал батуты и шубы
- Машины, участки, капитал: чем богаты губернатор Донетчины и его супруга
- В Краматорске юный пироман поджег 27 домов22:35
- В украинской Константиновке в третий раз разбили памятник воинам АТО22:10
- Горе от ума! Луганский дневник20:47
- Россия прислала рождественский “подарок” террористам “ДНР/ЛНР” - 20 “Градов” под "елочку"20:25
- Украина передала "ЛНР" тела погибших боевиков16:15
- "Что нам остается делать?!" - жители "ДНР" обвинили Россию в уничтожении шахт Донбасса и назвали циничную причину Москвы15:48
- "Путин, спаси!": "вставшая с колен" "ЛНР" признала, что без поддержки Кремля "республика" просто не выдержит - подробности15:35
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника14:36
- Крик отчаяния дончан: Живем в постоянном унижении, как "отбросы". Нет уже сил. Украине мы были нужны, а сейчас до нас нет никакого дела10:55
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 января09:59
- В Краматорске юный пироман поджег 27 домов22:35
- В украинской Константиновке в третий раз разбили памятник воинам АТО22:10
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- “Власти намеренно нагнетают ситуацию с курсом доллара”: эксперт дал неутешительный прогноз21:24
- Украина получила первую партию самых дешевых авто в мире. ВИДЕО 21:06
- Горе от ума! Луганский дневник20:47
- Россия прислала рождественский “подарок” террористам “ДНР/ЛНР” - 20 “Градов” под "елочку"20:25
- В Запорожье избили двоих мужчин, которые принесли куклу к храму Московского патриархата20:08
- Покушение на Осмаева и Окуеву: посол рассказала, почему Британия не рассматривает безвиз с Украиной17:39
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"
- Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Снайперская дуэль в зоне АТО: четкий выстрел – и на одного "ихтамнета" на Донбассе стало меньше