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Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник

03.01.2018 21:15
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Рождественские запреты: чего нельзя делать в праздник

Чтоб самим себе не навредить и беду не накликать

Рождество – это один из самых важных праздников в году, как в народном, так и в религиозном календаре. Каждый знает, что ежегодно оно отмечается 7 января. Не удивительно, что с подобным праздником, как и всегда, связано огромное количество различных традиций, примет, поверий и конечно запретов.

И мы бы хотели рассказать вам, какие есть рождественские запреты, чтобы вы знали, чего нельзя делать в праздник, пишет Знай.

Рождество Христово 2018: чего нельзя делать в праздник

На Рождество нельзя носить старую одежду. Кстати, так же считалось, что нельзя надевать черную, иначе вы обречете себя на беды в новом году.
Как и в другие большие праздники, 7 января нельзя заниматься тяжелой работой. Женщинам нельзя шить, стирать, убирать, выносить мусор из дома. Мужчинам - ходить на охоту или рыбалку. Но, если Рождество у вас рабочий день, то ваши обязанности не будут считаться грехом.
Гадания в Рождество строго запрещены. Почему действует именно такой запрет, непонятно, но для того, чтобы узнать свое будущее есть специальный период с 12 Дня святок и до Крещения.

Ругаться, ссориться, сквернословить и спорить в Рождество нельзя. Особенно за праздничным столом, это считается очень большим грехом.
Вся семья в этот день должна быть в сборе за праздничным столом. Дети должны обязательно помогать старшим во всем, о чем и попросят.
Так же, в Рождество Христово нельзя ужинать пока не появится первая звезда в небе. Перекусить до этого могут только дети, или люди, состояние здоровья которых требует этого.
Так же, есть и немного странный запрет в Рождество. Считается, что в этот день нельзя пить воду. Поэтому если вы боитесь небесной кары за стаканчик воды и стать грешником, то постарайтесь пить кофе, чай и подобные напитки.

Ну и, конечно, в Рождество нужно принимать всех гостей. Кстати, есть интересная примета по этому поводу. Если первым гостем, который войдет в ваш дом, будет женщина, то все девушки, которые с вами живут, будут болеть потом целый год.

Теперь вы знаете, какие главные рождественские запреты и точно не сделаете ничего лишнего в праздник.

 

Источник: https://from-ua.com 




Теги: Донбасс, праздник, Рождество, запрет
 
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