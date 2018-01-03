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Украинцев заставят сортировать мусор: назван размер штрафов
Начиная с 1 января 2018 года, все граждане Украины будут обязаны сортировать бытовой мусор по видам в соответствии с нормой закона "Об отходах".
Как говорится в законе, крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов, передает Обозреватель.
Опасные отходы должны отделяться на этапе сбора или сортировки и передаваться специализированным предприятиям, получившим лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.
Перевозки бытовых отходов должны осуществляться специально оборудованными транспортными средствами, предусмотрено законом.
Орган местного самоуправления на конкурсных началах будет определять исполнителя услуг по перевозке бытовых отходов с определенной территории населенного пункта.
Захоронение бытовых отходов законом разрешается только на специально оборудованных для этого полигонах/свалках.
Во время избрания органами местного самоуправления или местными государственными администрациями схемы санитарной очистки предпочтение отдается предложениям, которые предусматривают большую степень переработки или утилизации бытовых отходов.
Термическая обработка (сжигание) бытовых отходов разрешается только на специально предназначенных для этого предприятиях или объектах.
Сжигание бытовых отходов разрешается только на энергетические цели с целью получения тепловой и/или электрической энергии.
Запрещается проектирование, строительство и эксплуатация полигонов бытовых отходов без оснащения системами защиты грунтовых вод, изъятия и обезвреживания биогаза и фильтрата.
За неотсортированный мусор украинцам придется заплатить от 340 до 1360 грн, для юридических лиц - от 850 до 1700 грн, заявил начальник управления благоустройства территорий Максим Баринов, пишет 112.ua.
В то же время министр экологии и природных ресурсов Семерак считает, что ответственность по некоторым нарушениям нужно переквалифицировать в уголовную ответственность.
"Будем просить парламент существенно пересмотреть те нормы, которые предусмотрены в административном кодексе", - сказал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, штраф, мусор
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