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В МВД выступили с важным заявлением о новых штрафах за нарушение ПДД

03.01.2018 17:58
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В МВД выступили с важным заявлением о новых штрафах за нарушение ПДД

Система штрафов за нарушение правил дорожного движения еще не вступила в силу. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины, передает Обозреватель.

"Обращаем ваше внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой. Поэтому новая система штрафов еще не начала действовать", – сказано в разъяснении МВД.

При этом в министерстве напомнили, что ограничение скорости в городах до 50 км/час уже вступило в силу, поскольку для его введения было достаточно нескольких постановлений Кабмина.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, штраф, МВД, ПДД
 
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