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Экономист Охрименко объяснил, почему рост минималки до 4100 грн не принесет украинцам счастья
Если в Украине не будет запущено кредитование бизнеса, то 2018 год будет очень печальным. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал экономический эксперт Александр Охрименко.
По мнению собеседника издания, 2018 год может оказаться немного хуже, чем 2017-ый. Эксперт объясняет почему.
«Начался рост цены на нефть. Если кто обратил внимание, то подорожал бензин. А 2018 году, я думаю, будет настоящая головная боль. Я думаю, что в 2018 году проблема дорогого газа и дорогой нефти будет стоять очень остро. Причем мы видим, что дальше болтовни дело не идет, никто реально удешевить или что-то придумать не может, и существует риск того, что в следующем году инфляция может быть значительно выше, чем в этом, а вот роста зарплаты такого не будет. Даже если они поднимут до 4100, то средняя зарплата будет составлять 10 тысяч. Но если пересчитать с учетом инфляции, то это будет на 30% меньше, чем в 2015-м. Грубо говоря, даже близко не выйдем. Тут просто надо понять, что да, ноликов добавляется, бумажек добавляется, но не все так просто», - отмечает экономист.
По мнению Охрименко, в 2018 году не исключен небольшой рост экономики. И прежде всего речь идет о промышленности.
«Но уже будут первые отголоски проблем, связанных с ценами на металл. Если в этом году цены росли, то в следующем такого роста уже не будет. Имеются в виду мировые цены на металл. Это будет существенная проблема, и даже если металлурги увеличат производство металла, то выручка не увеличится», - прогнозирует эксперт.
В следующем году, продолжает Охрименко, скорее всего, сложно будет повторить такой большой рост в пищевой промышленности.
«Тут получается год через год: в 2016 году был хороший урожай - в 2017 году получился хороший рост, в 2017 году урожай хуже - ну, понимаете, чистая математика. Так что здесь тоже будут разговоры, что все хорошо, пищевая промышленность работает, но нет уже такого роста, какой был в 2017-м. Вот это такие риски», - добавляет экономист.
Наш собеседник надеется на то, что в 2018 году возродится кредитование промышленности и бизнеса как такового.
«Если мы запустим кредитование бизнеса, то это будет главным фактором роста экономики, и тогда действительно рост может быть. Если не запустим, то 2018 год будет очень печальный», - резюмировал экономист.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, бизнес, кредиты, инфляция, минимальная зарплата, повышение
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