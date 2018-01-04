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Канал 1+1 объяснился за гомофобный номер "Вечернего квартала"
Канал 1+1 оправдался за номер из миниатюр новогоднего выпуска "Вечернего квартала" от студии "Квартал 95", который вызвал бурные обсуждние и негодование в соцсетях. Обращение канала опубликовано на сайте ТСН.
"Действительно, имели место, на наш взгляд, эпизоды, которые могли вызвать обвинения в неуважении к сексуальным меньшинствам. Приносим извинения за этот эпизод и заверяем, что у нас не было никакого намерения оскорбить кого-либо. Телеканал "1+1" изъял этот эпизод из своей библиотеки."1+1 медиа" убеждена, что мы должны жить в открытом и толерантном обществе. Именно поэтому, мы не хотим избегать темы сексуальных меньшинств, которая является частью современной жизни, и освещаем ее, в частности в выпусках новостей", - объяснили на канале.
На 1+1 также уверяют, что сейчас в СМИ отсутствуют стандарты работы с подобной темой в юмориситическом жанре.
"Мы готовы предоставить наши информационные площадки для такой дискуссии и пригласить другие медиагруппы, уверены, эта тема важна для украинского медийного пространства в целом", - сказали в 1+1.
Также канал и студия "Квартал 95" пообещали в дальнейшем более тщательно учитывать выбор, характер и подходы в освещении тем, затрагивающих уважение и интересы сексуальных меньшинств.
Действие номера происходит на репетиции спектакля про Буратино. Главный герой якобы заявляет, "что он теперь не он, а она". В ответ актеры и режиссер отказываются подавать ему руку, шутят, что "от него ведь не родится новый человечек", объявляют позором папы Карло и всячески обыгрывают оскорбительные эпитеты в отношении геев. По мнению многих телезрителей шутки были жесткими и даже агрессивными.
Ранее "Вести" сообщали о том, что Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "Киноквартал" контракт о предоставлении государственной финансовой поддержки романтической комедии "Он и она", режиссером которой выступает руководитель компании "Студия Квартал-95", Владимир Зеленский.
Теги: Украина, Донбасс, СМИ, Владимир Зеленский, Вечерний квартал, гомофобия, Новый год
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